La dura sentencia del abuelo de Agostina Vega: "Estoy convencido de que hay más gente implicada"

En medio de la conmoción que atraviesa Córdoba tras el hallazgo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, la familia continúa con el pedido de justicia y este sábado por la noche se llevaron a cabo nuevas manifestaciones. En ese contexto, Miguel, el abuelo de la víctima habló con los medios y explicó cuál es el estado de su hija, la madre de Agostina, y cuál es el pedido de justicia de la familia.

Tras el desgarrador hallazgo del cuerpo sin vida de la menor en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, luego de una semana de búsqueda, su abuelo contó cómo se encuentra la familia: "Estamos unidos en familia, con todo este dolor encima, vamos a seguir así en familia. Somos una familia unida, lo digo porque se han hablado cosas de mi hija que no tienen nada que ver. Ella no está imputada, no está investigada. Todo lo que están hablando de ella es mentira".

El estado de la madre de Agostina Vega Por otro lado, habló del estado de su hija Melissa, madre de Agostina, que aún no sabe del hecho y que pasó la noche del sábado en terapia intensiva, acompañada por una familiar: "Estoy esperando que venga mi hijo para ir al hospital para saber bien cuál es su condición médica. Pasó la noche bien, está mi cuñada acompañándola, fue canalizada, fue medicada, le dieron un calmante. Ahora me dijo que había desayunado", contó.

"Nos está esperando un cuerpo médico para darle esta terrible noticia que yo no sé cómo se la voy a poder decir. Porque no tiene más a su hijita. Que la vida de ella cambió para toda su vida. No sé cómo voy a enfrentar todo esto, pero ya me voy a recuperar y voy a estar en pie", agregó sobre el momento en el que deberá revelarle la noticia a su hija.

El pedido de justicia Además, se refirió a la posibilidad de que haya más implicados en la causa, además del detenido y principal sospechoso, Claudio Barrelier: "Estoy convencido de que hay más gente implicada, estoy convencido. El fiscal nos dio indicios, así que no voy a parar hasta que el último esté en cana y se pudra en la cárcel. Voy a estar atrás de él para que ninguno pueda salir por nada, quiero que se pudran en la cárcel", expresó.