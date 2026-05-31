Las figuras se expresaron tras el asesinato de Agostina Vega y conmovieron a todos: los posteos

El femicidio de Agostina Vega consternó a Córdoba y a toda la República Argentina que rezaba para que la nena de 14 años aparezca con vida. Sin embargo, el sábado por la tarde se confirmó el peor desenlace luego de un intenso rastrillaje en un descampado.

El cuerpo de la nena fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, y la reacción de sus allegados estuvo marcada por el llanto, la impotencia y fuertes reclamos hacia la policía y las autoridades provinciales.

Diferentes figuras del mundo de la televisión y el espectáculo se expresaron tras el asesinato y lo hicieron con contundentes mensajes a través de las redes sociales. Lali Espósito , Ángela Torres, Georgina Barbarossa, Cinthia Fernández, Julieta Díaz, entre otras famosas se pronunciaron tras lo sucedido.

Ángela Torres compartió un texto contundente en su cuenta de Instagram y causó emoción: "Una mujer asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar ".

"La lucha no puede ser solo de mujeres. Los hombres tienen un lugar fundamental en este cambio, en cuestionar conductas que durante años parecieron normales. En hablar con amigos, con hijos, con hermanos, en no mirar para otro lado".

La publicación de Lali Espósito tras el femicidio de Agostina Vega

Lali Espósito se expresó en redes sociales luego de la triste noticia y compartió el posteo que realizó el streaming Gelatina donde trabaja Pedro Rosemblat donde pedían justicia por la menor que fue brutalmente asesinada.

Captura de pantalla 2026-05-31 105245 El posteo de Lali Espósito. Foto: Instagram / @lali.

Posteriormente compartió un video donde una mujer reflexionó sobre este triste hecho donde hablaba sobre diferentes opiniones donde le "hechan la culpa a la víctima".

Cinthia Fernández se expresó luego del asesinato de Agostina Vega

Cinthia Fernández, pareja de Roberto Castillo y quien se encuentra siguiendo este tipo de casos se mostró totalmente conmovida por el doloroso final en el que terminó la búsqueda de la joven de 14 años.

Captura de pantalla 2026-05-31 105330 Cinthia Fernández se expresó. Foto: Instagram / @cinthia_fernandez.

En su Instagram Cinthia compartió la foto de Agostina con un texto contudente y demoledor: "Que tremendo este caso, que tristeza".

El posteo de Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa, conductora y figura de Telefe decidió compartir un fuerte mensaje tras lo sucedido. La actriz puso el foco en el conflicto que hubo entre personal policial y quienes se encontraban pidiendo justicia por la muerte de Agostina Vega.

Captura de pantalla 2026-05-31 105342 Georgina Barbarossa y su publicación tras el triste final en el caso Agostina. Foto: Instagram / @geobarbarossa.

"¿Cuántas Agostinas más? Las mujeres marchan y las reprimen? Basta basta", escribió Georgina. Además llamó a que participen de la marcha que se dará el próximo 3 de junio.

La publicación de Julieta Díaz tras la triste noticia

Julieta Díaz fue otra de las figuras que se expresó en redes luego del desenlace que nadie quería. La actriz fue contudente al compartir una publicación en sus historias de Instagram: "No "aparecemos" muertas, nos matan. Justicia por Agostina".