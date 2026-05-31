La dramática reacción de la familia de Agostina Vega tras el hallazgo del cuerpo

Allegados a Agostina Vega reclamaron contra la Policía y las autoridades provinciales luego de que se confirmara el hallazgo sin vida de la menor.

La familia de Agostina Vega recibió este sábado la noticia más dolorosa, después de siete días de búsqueda. El cuerpo de la nena fue hallado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, y la reacción de sus allegados estuvo marcada por el llanto, la impotencia y fuertes reclamos hacia la Policía y las autoridades provinciales.

Familiares, amigos y vecinos de Agostina Vega se preparaban para marchar este sábado en Córdoba con un pedido concreto: reclamar por la aparición con vida de la menor. Sin embargo, la convocatoria quedó atravesada por el conocimiento de la noticia. Pasadas las 17, desde el operativo desplegado en barrio Ampliación Ferreyra, se confirmó el hallazgo del cuerpo de la nena, luego de una semana de búsqueda.

La reacción de la familia tras el hallazgo sin vida de Agostina Vega Tras conocerse el fallecimiento, los familiares se mostraron destrozados. Cerraron la puerta de la vivienda y pidieron a los medios de comunicación que se apartaran del lugar.

De todas formas, desde dentro de la casa, donde se encontraban familiares, entre ellos los tíos de Agostina, comenzaron, en medio de la conmoción, a expresar su bronca hacia las autoridades: “Nadie nos escuchó. No hicieron nada. Cuánto se tardaron”, reprochó la tía.

Reacción familia Agostina Vega TN