El abuelo de Agostina Vega reveló que la madre aún no sabe que murió tras pasar la noche en terapia intensiva

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Quinteros: "Estamos recolectando pruebas para el fiscal"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, aseguró este sábado que la investigación por la desaparición de Agostina Vega avanza sobre “pistas firmes” y sostuvo que Claudio Barrelier, único detenido en la causa, “mintió claramente” en distintas etapas de su declaración.

Desde el operativo montado en barrio Ampliación Ferreyra, donde más de 150 efectivos, drones, perros rastreadores y personal especializado continúan trabajando, el funcionario explicó que la zona permanece preservada porque los investigadores consideran que podría contener elementos de relevancia para la causa.

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“Estamos recolectando pruebas que el fiscal considera importantes. La prioridad es encontrar restos o elementos que nos permitan avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido”, señaló.

Quinteros remarcó que el despliegue se apoya en un minucioso trabajo de análisis de cámaras de seguridad y domos de vigilancia que permitió reconstruir movimientos en distintos puntos de la ciudad. En ese sentido, afirmó que los investigadores lograron determinar que Barrelier estuvo en la zona de Ampliación Ferreyra el lunes 25 de mayo.

“Tenemos determinado que estuvo en este sector y no pudo explicar de manera convincente su presencia allí. Además, fue modificando varias veces su versión de los hechos a medida que aparecían nuevas pruebas”, expresó.

El ministro recordó que inicialmente el sospechoso afirmó que la joven que ingresó con él a su vivienda era su hija, una versión que luego fue descartada por las imágenes y testimonios incorporados al expediente. “Ante la evidencia fue cambiando su declaración”, sostuvo y aseveró: "Barrelier claramente tiene vinculación con la desaparición de Agostina" y por eso está imputado.

También destacó el hallazgo y seguimiento de un Ford Ka negro que aparece vinculado a la investigación. Según indicó, el recorrido del vehículo permitió orientar los operativos hacia el amplio descampado donde se concentran actualmente las tareas de búsqueda.

Por último, Quinteros confirmó que los procedimientos no se limitan a Ampliación Ferreyra y reveló que existen otros operativos en marcha ordenados por el fiscal Raúl Garzón. “Los recursos son ilimitados. Vamos a hacer absolutamente todo lo necesario para encontrar a Agostina”, concluyó.