Tras encontrar los restos de Agostina Vega y en medio de la bronca, familiares y vecinos cortan rutas en Córdoba

Momentos de máxima tensión se viven en Córdoba luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia desde hacía casi una semana.

A partir de conocerse la noticia, sus familiares y allegados, que realizaban una protesta, decidieron cortar rutas y se produjeron disturbios con los conductores, al punto que debió intervenir la policía.

En las inmediaciones de Circunvalación y Rancagua, los manifestantes empezaron a cortar la autopista, colocando neumáticos para quemar y utilizando piedras con los automovilistas que insistían con seguir su camino.

En ese sentido, cortaron ambos sentidos de la ruta, tomándose de las manos para que no haya posibilidad de que puedan tomar alguna alternativa cercana.

"Somos vecinos y nos hemos convocado de barrios cercanos para pedir justicia por Agos. Queremos justicia por la nena", expresaba uno de los vecinos que protagonizó la concentración.

En simultáneo, otros parientes y amigos de la familia se agruparon en las cercanías de la casa de la menor y repitieron la marcha, con quema de neumáticos y gritando "Agostina" y "Justicia", en medio de los llantos de los seres queridos de la adolescente.

Hubo agresiones a algunos medios de comunicación apostados en el domicilio de Agostina, a partir de la difusión de la noticia y las imágenes que se fueron dando en vivo con el dolor de los familiares de la víctima.

Ocurrió minutos antes de la conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Córdoba y el fiscal Garzón, quienes comunicarán oficialmente los detalles, tras conocerse el trágico hallazgo.