Desaparición y asesinato de Agostina Vega: la pista clave que dio la novia de Claudio Barrelier en la Justicia

La investigación por la desaparición de Agostina Vega sumó un nuevo elemento de interés para los investigadores: un Ford Ka negro que habría sido utilizado por Claudio Barrelier en las horas posteriores a la desaparición de la adolescente, la cual fue encontrada muerta este sábado en la provincia de Córdoba.

Según trascendió, el vehículo pertenece a la mujer o amante del detenido, quien se presentó voluntariamente ante la Justicia para declarar y aportar información sobre los movimientos de Barrelier.

De acuerdo con su testimonio, el hombre le pidió prestado el automóvil el domingo , un día después de que Agostina fuera vista por última vez.

En las últimas horas, el vehículo fue sometido a peritajes ordenados por la fiscalía. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el automóvil “fue lavado”, una circunstancia que ahora forma parte de las líneas de análisis de los investigadores. Aunque trascendió que podrían haberse detectado rastros dentro del vehículo, esa información aún no fue confirmada oficialmente por la Justicia.

La fiscalía a cargo de Raúl Garzón también reconstruyó parte del recorrido realizado por el sospechoso mediante el análisis de cámaras de seguridad, las cuales habrían permitido establecer que Barrelier salió de su vivienda en barrio Cofico a bordo del Ford Ka negro durante el lunes feriado.

Uno de los aspectos que despertó especial interés entre los investigadores es que el acusado habría sido observado transportando elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos un tacho de 20 litros y bolsas de consorcio.

A partir de los registros fílmicos, la Justicia siguió los desplazamientos del vehículo y logró ubicarlo en distintos puntos de la ciudad. Durante su declaración, Barrelier sostuvo que utilizó el automóvil para buscar herramientas relacionadas con un trabajo.

La investigación determinó, por otro lado, que el detenido estuvo ese mismo lunes en la zona de Ampliación Ferreyra, donde actualmente se desarrollan rastrillajes y operativos de búsqueda. El sospechoso habría permanecido en ese sector durante menos de una hora antes de retirarse.