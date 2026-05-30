Los cabos sueltos que dejó Barrelier y que llevaron a los pesquisas hasta el cuerpo de Agostina Vega

El cuerpo sin vida de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida desde hacía una semana en la provincia de Córdoba, fue hallado este sábado en un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la capital provincial.

En la zona se habían intensificado los rastrillajes en las últimas horas tras obtenerse imágenes de un domo policial. Las cámaras captaron el momento en que Claudio Barrelier , único detenido por el caso, ingresaba al sector el lunes a las 11.45 y se retiraba a las 12.15.

Se trata de una zona descampada lindera con el barrio Ampliación Ferreyra , hasta donde el acusado habría ido en un Ford Ka negro, vehículo que pidió prestado horas antes de ser detenido y que fue tomado por domos de la Ciudad de Córdoba.

Además se tomaron pruebas con luminol en el domicilio y el Ford Ka negro que habría usado el acusado para trasladar el cuerpo desmembrado de Agostina Vega hasta el descampado.

El operativo de búsqueda, que incluyó la participación de unos 250 efectivos de la Policía y cuerpos especiales, además del despliegue de perros y drones, se concentró en el lugar luego de que el propio acusado admitiera anoche haber estado en ese descampado, ubicado a unos 17 kilómetros de su vivienda en el barrio Cofico.

Mapa Agostina Vega

"Estamos acá porque hay una línea investigativa que indica que el acusado y detenido estuvo en este lugar", había señalado el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien se hizo presente en el sitio del hallazgo junto al fiscal de la causa, Raúl Garzón, y a Gabriel Vega, padre de la menor.

Agostina Vega había sido vista por última vez el pasado sábado 23 de mayo alrededor de las 22.30, cuando se tomó un remis desde su domicilio en el barrio General Mosconi para trasladarse unas 50 cuadras hasta la casa de Claudio Barrelier, quien es expareja de la madre de la víctima, Melisa Heredia. El chofer del vehículo constató en su momento que el hombre abonó el viaje y que la adolescente descendió en el lugar, perdiéndose su rastro desde entonces.

Durante el transcurso de la semana, la defensa del imputado intentó desvincularlo argumentando que la menor registrada por las cámaras de seguridad ingresando a la propiedad era la hija de 11 años de Barrelier, versión que quedó descartada tras las últimas precisiones de la investigación y el trágico desenlace en el sudeste cordobés.