Los motivos por los que Claudio Barrelier se quedó sin abogado a minutos del hallazgo de los restos de Agostina Vega

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó este sábado un nuevo capítulo luego de que Jorge Sánchez del Bianco decidiera abandonar la defensa de Claudio Barrelier , el único imputado en la causa por la desaparición y muerte de la adolescente de 14 años en Córdoba.

La salida del abogado fue confirmada tanto por fuentes judiciales como por el propio letrado, quien explicó que su decisión respondió a discrepancias insalvables respecto de la estrategia jurídica que debía adoptarse para enfrentar el proceso.

El alejamiento se produjo después de la última declaración de Barrelier ante el fiscal Raúl Garzón. Según trascendió, el acusado introdujo modificaciones en su relato de los hechos, una situación que habría generado fuertes diferencias con su defensor y derivó en la ruptura del vínculo profesional.

Barrelier, de 33 años y empleado municipal, permanece detenido y es señalado por los investigadores como el principal sospechoso del caso. Actualmente está imputado por privación ilegítima de la libertad y figura como la última persona que tuvo contacto con Agostina antes de que se denunciara su desaparición.

La renuncia de Sánchez del Bianco se conoció pocas horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo de la adolescente en una zona descampada cercana al barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la ciudad de Córdoba.

Contradicciones y nuevas evidencias

A medida que avanzó la investigación, el acusado fue modificando aspectos de sus declaraciones iniciales. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, terminó admitiendo que parte de su primer testimonio no era veraz, un hecho que fortaleció las sospechas en su contra.

Entre los elementos incorporados a la causa aparecen registros de cámaras de seguridad que muestran a la joven junto al detenido el día de su desaparición. Las imágenes también ubicarían a Agostina ingresando al domicilio del acusado, una circunstancia que él había negado en un primer momento.

Agostina Cordoba X/@mauroszeta

Otro dato relevante para los investigadores es que Barrelier reconoció haber estado en el sector donde posteriormente fueron encontrados los restos de la adolescente, una admisión que coincide con otras pruebas reunidas por la fiscalía.

El expediente también cuenta con declaraciones de vecinos, análisis de comunicaciones telefónicas y el testimonio del remisero que trasladó a Agostina hasta el lugar donde se encontró con el imputado. Para los investigadores, ese relato resulta clave para reconstruir los movimientos previos a la desaparición de la menor y determinar qué ocurrió en las horas posteriores.