Así fueron las últimas horas de Agostina Vega antes de desaparecer y ser asesinada en Córdoba

La última persona en ver a Agostina Vega antes de que se cortara cualquier tipo de comunicación fue Claudio Barrelier, quien se encuentra detenido por el asesinato de la menor de 14 años.

Recientemente trascendieron cómo fueron las últimas horas de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció de su casa de Córdoba hace exactamente una semana. Hasta el momento hay un solo detenido e imputado por el asesinato de la menor, identificado como Claudio Barrelier, un hombre de 33 años.

Barrelier es un hombre del círculo íntimo de la familia que en el pasado mantuvo una relación sentimental con Melisa, la mamá de la víctima, por unos meses. Él fue la última persona en verla antes de que se cortara cualquier tipo de comunicación con la adolescente.

Así fueron las últimas horas de Agostina Vega 14:00 hs: Melisa, Agostina y Claudio Barrelier coinciden en un predio de la ciudad de Córdoba donde se desarrollaba un campeonato de fútbol. Permanecen allí compartiendo la tarde.

Melisa, Agostina y Claudio Barrelier coinciden en un predio de la ciudad de Córdoba donde se desarrollaba un campeonato de fútbol. Permanecen allí compartiendo la tarde. 15:00 hs: Los tres se trasladan juntos hacia una zona cercana para asistir al cumpleaños de un allegado.

Los tres se trasladan juntos hacia una zona cercana para asistir al cumpleaños de un allegado. 18:00 hs: Agostina se retira momentáneamente para ir a la casa de una amiga, ubicada en las inmediaciones del lugar donde se realizaba el festejo.

Agostina se retira momentáneamente para ir a la casa de una amiga, ubicada en las inmediaciones del lugar donde se realizaba el festejo. 20:30 hs: La adolescente y su madre regresan finalmente a su domicilio particular.

La adolescente y su madre regresan finalmente a su domicilio particular. 22:30 hs: Agostina le avisa a su mamá que va hasta la rotisería de al lado a buscar algo. Pasados 20 minutos sin novedades, el hermano de la menor sale a buscarla. Al no encontrarla, la preocupación comenzó a crecer en la familia, y Melisa empezó a enviar mensajes desesperados a los allegados de la joven y a contactarse con Barrelier, cuya conversación fue revelada.