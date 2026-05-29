Buscan pistas de Agostina en un descampado donde habría estado el único detenido del caso

El ministro de Seguridad de Córdoba , Juan Pablo Quinteros, aseguró este viernes que la investigación por la desaparición de Agostina Vega ubicaría al único detenido Claudio Barrelier en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra donde se realizó un amplio operativo de rastrillaje.

El procedimiento se desplegó con más de 150 efectivos, drones, personal del DUAR, división Canes y agentes a caballo, siguiendo directivas del fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por la desaparición de la adolescente de 14 años el sábado pasado.

“Estamos rastrillando el sector porque el fiscal evalúa que hay elementos que indican a este señor Barrelier en este lugar”, afirmó Quinteros ante medios nacionales y provinciales.

Según trascendió, una cámara policial ubica a Claudio Barrelier en barrio Ampliación Ferreyra pocas horas después de la desaparición de Agostina, hace seis días. Hasta allí fue en un vehículo que habría pedido prestado a una mujer conocida, aseguran medios locales.

Las cámaras lo captan entrando a la zona del descampado –distante a unos 17 kilómetros de su vivienda– e irse, aparentemente solo. Se trata de un terreno amplio con sectores de lagunas e irregularidades topográficas.

Qué buscan en el descampado

El funcionario aclaró además que el operativo no estaba centrado en la búsqueda de un automóvil rojo, sino en cualquier elemento que pueda aportar datos a la investigación.

Quinteros también sostuvo que está “comprobado” que la joven que aparece en las cámaras de seguridad ingresando a la vivienda del sospechoso es Agostina Vega y remarcó que los investigadores trabajan sobre todas las hipótesis. Asimismo, se conoció que en el allanamiento al domicilio de Barrelier, se habría hallado una pala.

“Después de seis días nuestra obligación es buscarla. Puede ser con vida o sin vida, no hay que descartar nada”, expresó.

Por otra parte, el ministro respondió a las críticas de la familia de la adolescente desaparecida, quien cuestionó el retraso en activar mecanismos de búsqueda, y afirmó que mantiene contacto permanente tanto con el abogado de la madre como con el padre de la joven.