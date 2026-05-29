Paso por paso: las claves del caso de Agostina Vega y cómo sigue la investigación en Córdoba

La ciudad de Córdoba se encuentra conmocionada por la desaparición de Agostina Vega , una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el pasado sábado. A medida que la Justicia avanza, el caso se vuelve más complejo debido a testimonios contradictorios, pruebas determinantes e hipótesis llamativas. Cómo fueron las últimas horas de la menor antes de desaparecer.

La principal hipótesis denunciada por Melissa, la madre de la adolescente, fue que la menor llegó al lugar del encuentro bajo engaño. Esta teoría marca que Agostina creía que se encontraría con Claudio Gabriel Barrelier para preparar un "regalo sorpresa" para su madre.

La madre de la menor sostiene que el detenido abusó de la confianza que tenía con el entorno familiar para manipularla, ya que la niña no solía manejarse sola.

Bajo esta línea, en el testimonio de un remisero, testigo clave que se presentó espontáneamente, se aseguró que dejó a la menor en la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, donde Barrelier la esperaba. Un detalle que llamó la atención del chofer fue que el hombre evitaba mirarlo a la cara y que, al no tener suficientes pesos para pagar los $11.300 del viaje, completó el pago con un dólar.

A raíz de esto, Barrelier fue detenido este miércoles, y se lo imputó por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada. Ya alojado en una dependencia penal de Córdoba, el acusado declaró durante horas negando que la joven haya entrado a su casa y mencionando un supuesto "auto rojo" en el que ella se habría ido. Este sería un Volkswagen Gol.

Claudio Gabriel Barrelier desaparición Agostina Córdoba Facebook/claudio.barrelier

Cabe destacar que Barrelier cuenta con antecedentes penales previos por delitos como robo, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Las claves y las contradicciones

Existe una cámara de seguridad que registró a una niña ingresando a la vivienda de Barrelier en la calle Campillo 878. No obstante, este punto genera una fuerte controversia: mientras la familia de la desaparecida dijo estar segura de que es ella, la defensa del imputado y su madre afirman que la niña de las imágenes es, en realidad, la hija de 11 años de Barrelier.

Para esclarecer esto, se citó a declarar a la hija del detenido en la Cámara Gessel.

Agostina Cordoba X/@mauroszeta

Sin embargo, otro punto que complica a Berrelier son los peritajes técnicos en las antenas telefónicas. Con esto, los policías confirmaron que el celular de Agostina estuvo activo durante tres horas en el ámbito territorial de la casa del acusado. Luego de ese lapso, el teléfono dejó de emitir señal.

Otro dato llamativo es que una cámara que debió grabar la salida de la joven sufrió una interrupción en la transmisión en el momento clave, dificultando la reconstrucción de sus movimientos posteriores.

Además, se comprobó fehacientemente que Melissa y Barrelier formaban parte del mismo grupo de amigos y que, horas antes de la desaparición de la adolescente, ambos se vieron en el cumpleaños de un amigo en común.

Un detalle que añade complejidad a la hipótesis del engaño es que Agostina habría publicado un estado de WhatsApp poco antes de desaparecer que decía: "alto plan de escape".

Por otro lado, se hizo público un supuesto audio que Melissa le envió directamente a Barrelier antes de su detención, donde le suplica: “Claudio, por favor, tené piedad con mi hija... ¿A quién se la diste?”.

Nuevos allanamientos y testigos

Durante la madrugada de este viernes, se detectaron movimientos sospechosos en la casa del detenido, donde se llevaron adelante nuevos allanamientos. Esto derivó en la demora de tres mujeres que fueron trasladadas para declarar. Los peritos trabajan ahora levantando huellas y rastros biológicos con equipos especializados.

allanamiento por caso agostina vega

El fiscal Raúl Garzón implantó el secreto de sumario y sostuvo que el "epicentro de la prueba" ubica a la joven dentro de Córdoba y, por el momento, a Barrelier como el principal sospechoso.

El análisis de un experto en estos casos

Mientras la causa avanza, una alta fuente dedicada a investigaciones penales en casos similares indicó a MDZ que una presunta relación de confianza entre víctima y victimario suele ser un factor clave para este tipo de delitos.

Según se demostró con el paso de los días, la madre de Agostina y el único detenido mantenían un vínculo, por lo menos de amistad. Algo que sería determinante.

Además, esta fuente analizó las denuncias de la familia de una presunta espera de las autoridades de cuatro días para actuar. Según indicó, es un "mito" la idea de que se debe esperar una cierta cantidad de tiempo antes de comenzar la búsqueda de una persona desaparecida, sino que en estos casos se tiene que comenzar a trabajar lo antes posible.

Una vez iniciado el caso, la búsqueda se realiza bajo el protocolo nacional Alerta Sofía, lo que implica una coordinación de fuerzas federales y una difusión masiva de su imagen en todo el país, aunque el fiscal crea que sigue en Córdoba.

El comunicado de las autoridades cordobesas

Mientras continúan las investigaciones, con Barrelier como principal sospechoso, desde el Ministerio Público Fiscal, en conjunto con la Policía de la Provincia de Córdoba, comentaron este viernes que "se encuentran avocados con prioridad a la investigación por la desaparición de la adolescente Agostina Vega".

Así mismo, mantienen el secretismo: "Se hace saber que no habrá otra información hasta que el desarrollo de la causa lo permita, lo que se hará saber a todos los medios de comunicación. Ello, en el afán de no perjudicar las actividades que se encuentran desarrollando y a cumplimentar", concluyó el comunicado oficial.