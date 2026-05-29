Desaparición de Agostina Vega: trasladan a tres mujeres que estaban en la casa del detenido

Continúa la investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció hace casi una semana en Córdoba.

Este viernes, la Policía de Córdoba realizó un allanamiento en la vivienda del detenido Claudio Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció hace casi una semana.

Según las últimas informaciones, la medida se tomó luego de que se detectaran movimientos extraños dentro del domicilio del imputado. Asimismo, recientemente trascendió que los oficiales trasladaron a tres mujeres que estaban en el domicilio.

Se peritó la casa de Barrelier En las últimas horas también comenzaron a realizarse peritajes en dicho domicilio, a cargo del Ministerio Público Fiscal. De esta forma, los profesionales se encuentran levantando huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez que se la vio a la adolescente.

Mientras hay movimientos en el lugar, Melisa, la mamá de la menor, se acercó este viernes una vez más a la fiscalía para presentar un nuevo llamado que recibió en las últimas horas.