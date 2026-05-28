Rompió el silencio el remisero que llevó a Agostina y aseguró que le pareció "sospechosa" una actitud del detenido

Ariel, el remisero que llevó a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció el pasado sábado en Córdoba , relató cómo fue el viaje y describió el momento en el que se encontró con Claudio Gabriel Barrelier, quien esperaba a la adolescente en el destino y detenido por la causa.

Según contó, el comportamiento del acusado le generó sospechas desde el primer contacto. “Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara . Se puso de costado al auto y me hablaba así”, recordó sobre el momento en el que finalizó el recorrido.

No obstante, subrayó que Agostina se mostró tranquila y conversó con normalidad durante el viaje. “Iba contenta, hablando de todo. Me dijo que iba a encontrarse con el novio de la mamá para darle una sorpresa. Me generó confianza que ella conocía todo, parecía un pariente o un amigo cercano. Pensé que iba a haber una reunión familiar”, explicó.

Por otro lado, el conductor explicó que Barrelier se acercó al vehículo apenas llegaron y fue quien abonó el viaje. “Le dije que eran $11.300 y me dijo que no le alcanzaba, que tenía $9.500. Me dio un dólar porque no tenía más plata”, detalló.

“Corté el viaje y ellos se fueron, y volví hacia el otro lado”, relató. Horas más tarde, el conductor reconoció la imagen de Agostina en redes sociales mientras miraba el partido entre Belgrano y River Plate y decidió comunicarse con la familia: “ Le escribí a la madre y le dije que yo la había llevado”, afirmó.

Además, la descripción física que brindó del hombre permitió que la madre de Agostina identificara rápidamente al acusado. “Con los rasgos que le di, me dijo que ya sabía quién era”, concluyó.

Tras enterarse del caso, Ariel aseguró que lamentó no haber reaccionado en ese momento. “Me da bronca no haber reaccionado. No esperaba que esto se dé así. Si ella no me decía a dónde iba y con quién, yo no la llevo”, expresó.

Así entraba Agostina Vega a la casa del acusado

Agostina Cordoba X/@mauroszeta

Qué dice la versión de Barrelier

De acuerdo a la reconstrucción de lo que ocurrió el pasado sábado, Agostina se subió a un remís desde lo de su madre y se encontró con el acusado en el barrio Cofico. La adolescente le habría pedido ayuda económica para pagar dicho viaje.

La versión de Barrelier se dio a conocer a través de su abogado quien, en diálogo con la prensa, dijo que el contacto que mantuvieron la adolescente y el acusado "existió, pero fue muy breve".

Siempre según la versión del detenido, luego de bajar del taxi Agostina caminó junto a Barrelier unas cuadras en dirección a la vivienda del acusado. Sin embargo, el abogado insistió en que la adolescente nunca ingresó a la casa. No obstante, el video difundido recientemente desmentiría esta versión.

Por otro lado, el abogado aportó otro dato central: la supuesta presencia de un tercer involucrado. “Ella estaba hablando con otra persona por teléfono. En un momento aparece un vehículo y Agostina le dice que se iba con él”, afirmó el defensor del acusado. A partir de ese momento, la comunicación con la joven se cortó definitivamente.