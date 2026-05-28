Entró a robar a una rotisería, intento despistar a la policía y cayó tras ser seguido por cámaras
El sospechoso fue detenido luego de ingresar a un comercio durante la madrugada y robar una garrafa junto a distintos alimentos en Godoy Cruz.
Un hombre de 23 años fue detenido la madrugada de este jueves, tras ingresar a robar a una rotisería ubicada sobre calle Blanco Encalada al 2400, en Godoy Cruz. El sospechoso fue seguido mediante cámaras de seguridad mientras intentaba escapar con una garrafa y alimentos sustraídos del local.
Da acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 6 en inmediaciones de calles Gorriti y Chuquisaca , luego de un llamado a la línea de emergencia 911 que alertó sobre la presencia de un intruso dentro del comercio.
Intentó cambiarse para evitar ser identificado
Efectivos indicaron que el sujeto intentó desprenderse de su campera para evitar ser identificado por los uniformados durante el seguimiento policial.
Finalmente, el hombre fue aprehendido y los efectivos lograron recuperar una garrafa y alimentos robados, que posteriormente fueron reconocidos por el propietario del local.
De acuerdo con la reconstrucción, el detenido había ingresado al comercio luego de trepar una tela romboidal, donde tras ingresar al local sustrajo los elementos citados para luego darse a la fuga.
La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, que realizará las actuaciones correspondientes para avanzar con el caso