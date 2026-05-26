Robó una bicicleta en Las Heras, intento escapar y casi terminó linchado por vecinos

Una tensa situación de inseguridad se registró durante la noche del domingo en Las Heras , luego de que un hombre terminara detenido tras robar una bicicleta y ser perseguido por vecinos que lograron interceptarlo antes de que escapara del lugar.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió cerca de las 23 sobre inmediaciones de calles Río Diamante y Horcones , cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre dos sujetos en actitud sospechosa que merodeaban la zona.

Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron advertidos por un transeúnte sobre el robo de una bicicleta perteneciente a una mujer. Según relató, los sospechosos escaparon rápidamente atravesando un descampado del sector.

Con esa información, móviles policiales comenzaron un patrullaje por el barrio 8 de Abril , donde lograron observar a uno de los sospechosos , identificado por llevar una campera roja. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre volvió a escapar corriendo por calles internas del barrio.

Mientras tanto, otros móviles policiales que patrullaban una zona paralela detectaron disturbios entre vecinos y decidieron intervenir.

En medio del operativo, vecinos señalaron que el sospechoso había ingresado a una vivienda para ocultarse. Según indicaron, varias personas entraron al domicilio, recuperaron la bicicleta sustraída y golpearon al acusado antes de sacarlo nuevamente hacia la vía pública.

Minutos después, efectivos policiales lograron controlar la situación y concretaron la detención del sospechoso, identificado como Brian Ariel Solís Torres, de 28 años.

El robo frente a una rotisería

De acuerdo con la reconstrucción policial, el hecho se habría originado cuando dos hombres ingresaron a una rotisería de la zona e intentaron cometer un asalto utilizando un arma de fuego. Sin embargo, al no lograr concretar el robo, uno de ellos tomó una bicicleta que se encontraba estacionada en la vía pública y escapó del lugar.

La bicicleta robada fue recuperada por vecinos y quedó nuevamente en poder de su dueña.

El detenido fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, mientras avanza la investigación para identificar al segundo sospechoso involucrado en el hecho.