Un robo en una vivienda de Capital terminó con dos detenidos y un intento de fuga por los techos

Los hombres fueron sorprendidos dentro de una propiedad en Capital. Uno de ellos intentó escapar trepando por los techos, pero terminó reducido por la Policía.

Los sospechosos fueron detenidos tras ser divisados dentro de una propiedad en Capital. (foto ilustrativa).

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada en Capital terminó con dos hombres detenidos luego de ser vinculados a un robo ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Coronel Rodríguez. Uno de los sospechosos intentó escapar de los efectivos, pero fue detenido a pocos metros.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 2.50, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre movimientos sospechosos dentro de una propiedad de la zona. A partir de esa denuncia, efectivos policiales se desplazaron rápidamente hasta el lugar para verificar la situación.

Uno escapó por los techos Al arribar, los uniformados detectaron a dos hombres dentro de la propiedad y constataron que desde el patio habían sustraído herramientas y otros elementos pertenecientes al dueño de casa.

En medio del operativo, uno de los sospechosos intentó escapar trepando por los techos de las viviendas cercanas, aunque fue perseguido y reducido a pocos metros por el personal policial.