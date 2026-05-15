Estos son los clubes a los que se les perdonará las deudas y tasas municipales
La Ciudad de Mendoza lanzó un programa que permitirá a clubes deportivos condonar deudas y dejar de pagar tasas municipales.
En medio de la crisis económica que golpea de lleno a las instituciones deportivas, la Ciudad de Mendoza lanzó una medida que puede significar un verdadero salvavidas financiero para decenas de clubes. A partir de un nuevo programa municipal, las entidades podrán regularizar deudas acumuladas, quedar eximidas de tasas futuras y recibir acompañamiento técnico del Estado local.
En pocas palabras
- Medida municipal: La Ciudad de Mendoza implementa un programa para condonar deudas y eximir del pago de tasas a clubes deportivos que ofrezcan actividades comunitarias.
- Beneficios fiscales: Los clubes podrán regularizar deudas acumuladas y quedarán exentos del pago de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz y Derechos de Comercio.
- Reciprocidad: Las entidades deportivas deben presentar proyectos de actividades para la comunidad a cambio de los beneficios fiscales y acompañamiento técnico.
- Inscripción: Las instituciones interesadas deben enviar un correo electrónico a [email protected] con la documentación requerida, incluyendo estatuto, DNI del representante legal y detalles de las instalaciones.
- Objetivo social: Se busca fortalecer el rol de los clubes como centros de integración social, desarrollo deportivo y contención comunitaria.
La iniciativa fue presentada bajo el nombre de Programa de Integración Deportiva y apunta a fortalecer el rol social de los clubes barriales y deportivos del departamento. La propuesta establece un sistema de reciprocidad: los clubes ofrecen actividades para la comunidad y, a cambio, el municipio otorga beneficios fiscales y económicos.
El dato más fuerte pasa por el impacto directo en las finanzas institucionales. Según informó la comuna, las entidades podrán acceder a la condonación de deudas municipales acumuladas por distintos conceptos, una medida que representa un alivio económico clave para muchos espacios que arrastran complicaciones desde hace años.
Además, mientras el convenio permanezca vigente, los clubes quedarán eximidos del pago de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz y Derechos de Comercio, dos obligaciones que suelen representar un gasto importante dentro de las economías deportivas.
Desde el municipio explicaron que el objetivo es transformar a los clubes en centros activos de integración social, desarrollo deportivo y contención comunitaria. Por eso, cada institución interesada deberá presentar un proyecto detallando las actividades que pondrá a disposición de los vecinos, el público alcanzado y la infraestructura disponible.
La Municipalidad realizará auditorías y seguimientos periódicos para verificar que las propuestas se cumplan y que los beneficios fiscales efectivamente se traduzcan en oportunidades para la comunidad.
Clubes deportivos de Capital: un respiro financiero
La inscripción se realizará de manera digital a través de la Ventanilla Única municipal al siguiente mail: [email protected] . Las instituciones deberán enviar un correo electrónico con el asunto: “Solicitud de Eximición y Condonación de Tasas – Club [Nombre]”.
Entre los requisitos figuran:
- Nota dirigida al intendente Ulpiano Suarez.
- DNI del representante legal.
- Estatuto y personería jurídica.
- Acreditación de domicilio social en Ciudad.
- Documentación sobre instalaciones e infraestructura.
La propuesta incluye además asesoramiento técnico municipal durante todo el proceso, buscando facilitar la incorporación de los clubes al programa.
Con esta medida, la Ciudad apuesta a reforzar el vínculo con las instituciones intermedias y generar un esquema donde el deporte vuelva a ocupar un rol central como herramienta de integración y desarrollo social.