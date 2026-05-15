Tapia y Toviggino finalmente en problemas

El camino judicial para el presidente y el tesorero de la AFA parece enderezarse, en pos de una investigación confiable y objetiva. . La Sala I de Casación Federal resolvió que es la Cámara en lo Penal Económico la que debe definir quien se queda con el expediente por la causa de la quinta de Pilar.

Es necesario recordar que el juez de cámara de San Martín Mario Lugones dispuso que dicha causa pasara a manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, señalado por varios medios de comunicación como afín a la dirigencia de la AFA.

En poder del expediente, Charvay lo puso en pausa, pese a toda la evidencia que investigaciones periodísticas expusieron a la luz pública.

Los jueces Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky revocaron la decisión de Lugones y pidieron que la Cámara defina ”con la celeridad que el caso impone” quien debe llevar el caso adelante.

En definitiva, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio decidirán quién queda al frente de la investigación.

A fines de abril, el juez Charvay había ordenado una pericia contable integral que alcanzaba a la AFA, a la tarjeta corporativa a nombre de Pantano, uno de los supuestos dueños de la finca a través de Real Central SRL, la sociedad del mismo Pantano, que es propietaria formal de la quinta y a TourProdEnter LLC, la sociedad vinculada a Javier Faroni, encargado de cobros de la entidad madre del fútbol en el exterior.

Hay dudas acerca del destino de 57 millones de dólares, desviados a sociedades comerciales sin registro.

Con la decisión de la Cámara en lo Penal Económico se espera que el tribunal que disponga la Cámara lleve el caso en la forma y el tiempo debidos.