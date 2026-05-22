China ya no enamora al capital global: la caída que cambia el mapa económico

Hay una cifra que merece detenerse. La inversión extranjera directa nueva que entraba a China cada año se desplomó cerca del 98% en apenas tres años. Conviene este fenómeno porque el número parece inverosímil.

Primero hay que distinguir dos cosas que suelen confundirse. Una es el capital extranjero ya instalado dentro del país, es decir, las fábricas, oficinas y participaciones acumuladas durante décadas. Otra es el dinero fresco que llega cada año desde el exterior para abrir proyectos nuevos o ampliar los existentes. Este segundo flujo es el termómetro del apetito real de los inversores porque mide si el mundo apuesta por un país o si prefiere mirar hacia otro lado.

Los números son claros. En 2021 China recibió $344.200 millones de dólares de inversión extranjera directa nueva según la balanza de pagos, un récord histórico. Tres años después, en 2024, esa cifra cayó a $4.500 millones de dólares, es decir, el nivel más bajo desde 1991. Entre un año y otro se esfumaron $339.700 millones de dólares de apetito inversor anual.

Para medir la magnitud conviene comparar. India recibe alrededor de $70.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa y Brasil también ronda los $70.000 millones. Vietnam captura cerca de $20.000 millones. México supera los $35.000 mil millones.

Por su parte, China, el país que durante veinte años fue el destino predilecto del capital global, quedó por debajo de Vietnam. Y hoy recibe menos capital fresco que economías de tamaño modesto.

Las causas son conocidas. Tensiones con Estados Unidos, restricciones a semiconductores, redadas en oficinas de consultoras extranjeras, una ley de espionaje ampliada, la guerra de precios en vehículos eléctricos, el desplome inmobiliario, la opacidad regulatoria están entre los factores que apartan a un grupo de inversores. Sin embargo, la suma aparta a casi todos.

Conviene aclarar lo que el número no significa que las empresas extranjeras ya instaladas hayan abandonado China en un 98%. Muchas siguen operando, algunas reinvierten utilidades locales sin traer divisas nuevas, otras reducen sin cerrar. El Ministerio de Comercio chino mide otro indicador que baja más lento porque incluye esas reinversiones. Cabe destacar que ambos datos son reales aunque miden cosas distintas.

El flujo de balanza de pagos da cuenta de decisiones frescas, y estas se evaporaron. Un país que durante dos décadas concentró la manufactura mundial hoy recibe menos capital nuevo que Vietnam. Es el cambio geoeconómico más importante del siglo y ocurre sin estruendo.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas