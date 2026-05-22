China dice que EE.UU. debe detener sus amenazas contra Cuba tras la imputación de Raúl Castro por asesinato

China hizo un llamado a que Estados Unidos deje de usar la "coerción" y las "amenazas" contra su aliado Cuba, después de que Washington imputara al exlíder cubano Raúl Castro por asesinato.

Un tribunal en EE.UU. acusó a Castro, de 94 años, de conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses en el derribo de dos avionetas en 1996, un incidente en el que cuatro personas murieron y avivó las tensiones diplomáticas entre Washington y la isla caribeña.

El presidente Donald Trump ha buscado repetidamente aplicar presión sobre Cuba y ha discutido abiertamente el derrocamiento del régimen comunista.

El jueves, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró que EE.UU. debería "dejar de amenazar con fuerza en cada ocasión", y que Pekín "apoya firmemente a Cuba".

El miércoles, Castro fue acusado junto con otras cinco personas de participar en el derribo de dos avionetas que volaban entre Cuba y Florida en 1996, y fue imputado de crímenes que conllevan penas de cadena perpetua o muerte.

Las aeronaves, operadas por el grupo disidente cubano Hermanos al Rescate, trasportaban a tres ciudadanos estadounidenses cuando fueron derribadas, causando la muerte de todos.

En ese momento, Castro -que dejó la presidencia en 2018- era el comandante de las fuerzas armadas del país.

El incidente causó indignación entre los cubanos en el exilio y ha sido desde entonces una fuente de disputa entre Washington y La Habana.

El actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, describió las imputaciones como "una acción política sin ningún basamento jurídico".

"Firme" apoyo

Getty Images Ha habido un mayor acercamiento entre China y Cuba desde que Xi Jinping visitó la isla en 2014.

El ministro de Exteriores de China, un aliado de larga data de Cuba, expresó que Pekín se opone " a cualquier intento de fuerzas externas de aplicar presión a Cuba bajo cualquier pretexto".

"Estados Unidos debería cesar el uso de sanciones y del aparato judicial como herramientas de coerción contra Cuba y abstenerse de emitir amenazas de uso de la fuerza en cada ocasión", dijo el portavoz del gobierno chino.

"China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y dignidad y se opone a la interferencia externa".

Estas palabras se producen mientras la Casa Blanca continúa intensificando la presión sobre Cuba.

Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra el país y un bloqueo de petróleo, una medida que ha resultado en apagones y escasez alimenticia.

A comienzos de este mes, Trump firmó una orden ejecutiva sancionando a los funcionarios de los sectores cubanos de energía, defensa, finanzas y seguridad, así como a individuos que EE.UU. alega que han perpetrado abusos de derechos humanos o han robado bienes públicos.

Desde la captura del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro en enero para enfrentar un juicio en EE.UU. por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, Trump ha dicho abiertamente que Cuba está "lista para caer".

China se ha acercado más a Cuba desde que el presidente Xi Jinping visitó la isla en 2014.

En 2018, Cuba se asoció a la Iniciativa Franja y Ruta de China, que financió varios proyectos de infraestructura estratégica en la isla.

BBC

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FUENTE: BBC