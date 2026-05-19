En la economía de China también está la política de un país que adoptó buenas y eficientes prácticas del mercado, pero que en materia de sistema político muestra que el comunismo y la democracia no encuentran punto común.

En estas horas se conoció el informe de la Oficina Nacional de Estadística de China con los datos económicos de abril. Los medios afines al gobierno de China los resumen como "impulso económico constante en los primeros cuatro meses del año", agregando los "continuos avances en el desarrollo de alta calidad a pesar de las incertidumbres externas".

La versión no oficial y se entiende que no comunista, afirma, sobre el mismo tema, lo siguiente: "El crecimiento económico de China se desacelera en abril de 2026 debido al debilitamiento de las ventas minoristas y la producción industrial".

Y amplía el análisis: "perdió impulso en abril de 2026 por la débil demanda de los consumidores, la desaceleración de la actividad industrial y el aumento de los costos energéticos vinculados al conflicto con Irán".

La calidad de la información digital permite estar más atentos a los intentos de manipulación y mejorar la calidad de la información que consumimos. Estos intentos de intervenir la realidad ayudan a no tomar por cierto hechos y titulares que aparecen en nuestros dispositivos casi como de la nada.

Pero hay que alertar que ése "casi como de la nada" tiene a legiones de arquitectos en ingeniería social que son contratados para posicionar temas y tendencias. Muchos intereses y también varios incautos.

Y si ya sabemos que nos mienten, cada vez sabemos mejor en qué y quiénes. Muy positivo. Y si ya sabemos que nos mienten, cada vez sabemos mejor en qué y quiénes. Muy positivo.

Lo malo

Que estas visiones no ayuden a saber en detalle la "realidad" de un modelo económico como el de China, el que ha tenido éxito cuando se acercó a las nociones de la economía de mercado. Y nunca podemos medirlo.

Es malo que ante el mismo suceso y por razones, en este caso políticas, pero de cualquier naturaleza, para algunos lo que es el Sol para otros es la Luna.

Bienvenidos los matices en la mayoría de las categorías de la vida, obvio. Pero esta aburrida confrontación supera el límite de lo razonable forzando teorías, planes y hasta el sentido mismo de lo importante. Horrible

La desinformación que impera en China permite sostener que, en este caso, ambas potencias mundiales respecto a la política darían un marcador contundentes: Estados Unidos 8, China 0.

Tal como sabemos la democracia y el libre mercado son un complemento.

El comunismo chino, tal las cosas, confina a las mayorías a un anacronismo inconducente. El comunismo chino, tal las cosas, confina a las mayorías a un anacronismo inconducente.

Un relato que viola una clase de libertad innegociable: la de elegir.

china economía mercado

China

Los analistas comunistas chinos sugieren que la "actual economía sostiene la modernización industrial y que la mejora estructural contribuye a su resiliencia".

Suena a verso pero sin gracia ni rima.

La versión oficial la comunicó Fu Linghui, portavoz de la Oficina Nacional de Estadística.

Li afirmó que el creciente peso de las nuevas industrias, las nuevas formas de negocio y los nuevos modelos es una señal positiva de la reestructuración y modernización económica de China.

Aunque quisiéramos resulta imposible creerle. Aunque quisiéramos resulta imposible creerle.

En su cosmovisión los recientes datos mostraron "una expansión de las ventas en el mercado y un crecimiento más rápido del consumo de servicios".

Economía mundial

Los críticos de Xi Jinping hasta dan por cierto que la economía china creció 5 % en el primer trimestre del 2026, pero advierten que el crecimiento sigue desigual. Alegan que "la producción industrial continúa superando el consumo interno, sumando la persistente debilidad del mercado inmobiliario".

Y no olvidan que el aumento de los riesgos geopolíticos derivados del conflicto en Oriente Medio también impactan para una mayor presión sobre las perspectivas económicas de China.

Los datos de las ventas minoristas, poco alentadores, pusieron de manifiesto la persistente preocupación por la fragilidad del gasto de los hogares y la disminución de la confianza del consumidor.

Periodismo

El artículo de China estilo Disneylandia apareció originalmente en el Global Times. Las otras versiones recogidas provienen de agencias de noticias y corresponsales internacionales.

¿Cuál es la verdad? Que hay gente muy interesada en que esto no se conozca.