Exportaciones, relación argentina china llega al nivel de los años 90

La Argentina y China atraviesan relaciones bilaterales en el plano económico como desde hace muchos años no se vivían debido al actual volumen de exportaciones inusuales del trigo, que coincide con el tiempo de una cosecha récord en la pampa húmeda: ni yanquis ni marxistas: capitalistas .

El gobierno de China está comprando su primer cargamento de trigo argentino en décadas, en un momento en que los agricultores de la pampa húmeda están produciendo una cosecha récord.

El presidente Javier Milei , además, se ha unido a la onda con el recorte a los aranceles por envíos. Es una contribución desde la Casa Rosada para impulsar las irregulares exportaciones del país.

La empresa estatal china Cofco International Ltd. está alistando el cargamento en sus instalaciones de Timbúes, en el centro exportador argentino sobre el río Paraná.

El actual movimiento significa el primer cargamento de este tipo que se registra desde la década de 1990.

Exportaciones

El buque luego adquirirá 65.000 toneladas métricas adicionales de trigo en un puerto del Atlántico y zarpará hacia China.

La compra se produce en un momento en que el trigo argentino es uno de los más baratos del mundo gracias a una temporada de cultivo casi perfecta que ha producido una cosecha excepcional.

COFCO International es una importante exportadora agroindustrial y de granos en Argentina. Opera silos, plantas y terminales portuarias para el abastecimiento, procesamiento y envío de soja, maíz, trigo y productos relacionados para los mercados nacionales e internacionales. La empresa emplea a más de 1400 personas en Argentina.

Milei

La última reducción de aranceles de Milei a las exportaciones agrícolas, que incluye una reducción de 2 puntos porcentuales para el trigo, al 7,5%, también se promulgó el 12 de diciembre, lo que aumenta aún más la competitividad de los cargamentos que salen desde Argentina.

Si bien los aranceles a la exportación pueden ser un anatema para muchos países, Argentina los ha aplicado desde principios de siglo para financiar el gasto público.

Milei pretende eliminar los aranceles por completo.

Aranceles

El comercio de trigo también profundiza una tendencia de China a comprar más cultivos en América del Sur en medio de una prolongada disputa comercial con Estados Unidos.

El año pasado, poco antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo, Beijing abrió la puerta al trigo y al maíz de Argentina en una señal de que veía al país como una opción para diversificar sus suministros de alimentos.

China autorizó las importaciones de harina de soja argentina durante el primer mandato de Trump y recibió su primer cargamento de este tipo, fletado por Bunge Global SA, hace unas semanas. Al menos dos cargamentos más de harina con destino a China se embarcaron en el Paraná en octubre, pero aún no se han reportado transacciones con maíz.

A pesar del tamaño de la cosecha de trigo de Argentina, los granos son de menor calidad debido a un menor contenido de proteínas, lo que puede limitar los ingresos por aranceles de exportación que el gobierno de Milei puede recibir de sus envíos para acumular reservas de dólares en el banco central.

“Hay un 'pero' que destacar”, señaló la Bolsa de Comercio de Rosario en un informe. “Si bien los rendimientos son altos, la cosecha presenta un menor contenido proteico, lo que afecta negativamente el precio que pagan los compradores internacionales”.

Para los analistas de China esta maniobra marca la apertura de un nuevo flujo comercial entre los dos países. Wei Dong, director ejecutivo de COFCO International; Sun Bao, presidente de COFCO Trading; y Alfonso Romero, director general de COFCO International Argentina, asistieron a la carga del buque como parte de una delegación de clientes de China.

El trigo resistente a la sequía fue creado por investigadores del Conicet y ya tiene aprobación para ser sembrado en cuatro países. Foto: Conicet El trigo en Argentina hoy atraviesa una cosecha récord, lo que impulsa el nivel de exportaciones de Argentina.

La relación económica entre Argentina y China es una de las más dinámicas e importantes para el país sudamericano, con un impacto significativo en su comercio, finanzas e inversión.

China es consistentemente uno de los principales socios comerciales de Argentina.

A menudo se ubica como el segundo mayor socio comercial del país, solo detrás de Brasil, y en ocasiones incluso como el primero en términos de importaciones.

El intercambio comercial bilateral ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, pasando de USD 3,2 mil millones en 2003 a cerca de USD 20 mil millones en 2021.

Argentina generalmente mantiene un déficit comercial creciente con China. Esto significa que Argentina importa un valor significativamente mayor de bienes chinos de lo que exporta a ese país. Este déficit ha llegado a ser el más abultado con cualquier socio comercial de Argentina.

Las exportaciones de Argentina a China están altamente concentradas y son predominantemente productos primarios o los llamados commodities, lo que a menudo se describe como una "primarización" de las exportaciones.

Los principales productos, incluyen:

- Porotos de soja.

- Carne bovina congelada.

- Sorgo y cebada en grano.

- Crustáceos y moluscos.

El presidente Javier Milei durante su encuentro con el mandatario de China, Xi Jinping, durante el G20 de Brasil 2024. Foto: Foto: Presidencia El presidente Javier Milei durante su encuentro con el mandatario de China, Xi Jinping, durante el G20 de Brasil 2024. Foto: Foto: Presidencia

Inversiones

China es un inversor estratégico en Argentina, al haber concentrado sus capitales en sectores clave como infraestructura, energía y minería.

Conviene recordar que ambos países mantienen un acuerdo de intercambio de divisas (swap) entre sus bancos centrales (el Banco Central de la República Argentina y el Banco Popular de China).

Este mecanismo ha sido crucial para reforzar la liquidez y las reservas de Argentina y se ha utilizado para financiar importaciones desde China y honrar obligaciones. Este acuerdo ha sido prorrogado en varias ocasiones.

Pese a Trumo y sus esfuerzos, la iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) cuenta con Argentina como adherente al Memorando de Entendimiento de la Franja y la Ruta de la Seda de China.

Analistas económicos señalan que, si bien la relación ha inyectado recursos y diversificado los socios comerciales de Argentina, el patrón de intercambio no siempre favorece una estrategia de desarrollo productivo a largo plazo.

China es una potencia económica global que ejerce una influencia fundamental en la economía argentina como la principal fuente de bienes manufacturados, un inversor crucial en infraestructura y energía, y un importante destino para las exportaciones de commodities.

Milei grita "comunistas" para dentro mientras revisa las planillas económicas al calor de las compras chinas.

Mandan los negocios. Una idea más vieja que la traición.