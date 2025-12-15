Confirmaron cómo será la atención comercial en Mendoza en Navidad y Año Nuevo

La atención comercial en Mendoza tendrá modificaciones durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Así lo informó el Centro Empleados de Comercio de Mendoza ( CEC), que confirmó un esquema especial para las jornadas festivas de fin de año.

Desde la entidad señalaron que, al igual que en temporadas anteriores, se alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias. El objetivo es que los trabajadores del sector puedan pasar las fiestas junto a sus familias. “Como en años anteriores, se llegó a un acuerdo”, indicaron desde el sindicato.

En ese marco, se definió que el 24 y el 31 de diciembre los comercios atenderán con horario reducido. Ambas jornadas tendrán cierre anticipado a las 14 horas, una medida que se repite en todo el territorio provincial.

En cuanto a los días festivos, el esquema será más restrictivo. El 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial. De esta manera, los locales permanecerán cerrados durante Navidad y Año Nuevo.