Seguro de desempleo: oleada de solicitudes en el primer cuatrimestre

Según datos del Anses , correspondiente a los primeros cuatro meses de 2026, un total de 62.528 trabajadores iniciaron trámites para acceder al seguro de desempleo , el beneficio destinado a quienes perdieron su trabaajo registrado por despido durante un año. Así, más de 100.000 personas por mes dependieron de esta asistencia estatal para sostener sus ingresos.

Los registros muestran que en enero había 119.088 beneficiarios activos del seguro de desempleo. La cifra descendió a 104.250 en febrero, se ubicó en 104.598 en marzo y volvió a incrementarse hasta alcanzar los 107.632 beneficiarios en abril. Sólo durante ese último mes, el Estado destinó más de $ 32.862 millones al pago de estas prestaciones.

El volumen de nuevas solicitudes se mantuvo elevado durante todo el período. Marzo fue el mes con mayor cantidad de ingresos al sistema, con 17.473 pedidos, seguido por abril con 15.216. En total, durante el primer cuatrimestre se otorgaron más de 55.000 prestaciones.

El volumen de ingresos al sistema sólo da cuenta de como se movió el mercado de trabajo en blanco. La aclaración vale la pena si se tiene en cuenta que las estdísticas oficiales del Indec marcan que el índice de desempleo baja mes a mes, pero no en el rubro de trabajo en relación de dependencia. Sólo el monotributo y el trabajo informal crecen.

El perfil de quienes perciben la prestación revela que los grupos etarios más afectados por la pérdida de empleo son los trabajadores de entre 45 y 49 años, que sumaban 18.807 beneficiarios en abril. También se registran niveles elevados entre las franjas de 35 a 39 años, de 30 a 34 años y de 50 a 54 años, lo que evidencia que el fenómeno alcanza principalmente a trabajadores con experiencia y trayectoria laboral consolidada.

En cuanto a la composición por género, los hombres representan aproximadamente siete de cada diez beneficiarios. Durante abril, ANSES registró 73.537 varones cobrando la prestación frente a 34.095 mujeres.

Especialistas en empleo consideran que la evolución de la Prestación por Desempleo constituye uno de los indicadores más sensibles para evaluar la situación del mercado laboral formal. Si bien el beneficio cumple una función de contención para quienes pierden su fuente de ingresos, la persistencia de más de 100.000 beneficiarios mensuales refleja las dificultades que aún enfrenta una parte importante de los trabajadores argentinos.

Actualmente, la prestación otorga un ingreso mensual que en junio de 2026 oscila entre aproximadamente 181.500 y 363.000 pesos, según el historial laboral y los aportes realizados por cada trabajador antes de la desvinculación.

El beneficio está destinado a empleados registrados del sector privado despedidos sin causa, afectados por el cierre de empresas, la finalización de contratos temporarios u otras situaciones previstas por la normativa laboral.