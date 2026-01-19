Anses actualizó el seguro de desempleo: montos, requisitos y cómo acceder al beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) puso en marcha la actualización de la prestación por desempleo , uno de los programas sociales más importantes para quienes perdieron su empleo formal en Argentina. Se trata de una mediad que entró en vigor en los últimos días.

Con ajustes vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), el organismo previsional oficializó nuevos valores máximos del beneficio, así como los requisitos que deberán cumplir los aspirantes para poder cobrarlo este año.

La prestación por desempleo es un ingreso mensual que busca amortiguar el impacto económico que genera la pérdida del empleo. Este beneficio se otorga a trabajadores que quedaron sin trabajo por causas ajenas a su voluntad y que acreditan aportes al sistema previsional dentro de los plazos exigidos por la normativa.

Además del pago mensual, la prestación incluye continuidad en la cobertura de salud, el mantenimiento de asignaciones familiares (SUAF) y el reconocimiento de los períodos de servicio a efectos jubilatorios, brindando así una contención integral para los beneficiarios mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Para enero de 2026, Anses fijó un tope máximo de $341.000 para la prestación por desempleo. Este monto no representa un ingreso fijo para todos los beneficiarios: se calcula sobre la base del 75% del mejor salario mensual neto que haya percibido el trabajador en los seis meses previos a la finalización de su relación laboral. Si ese cálculo supera el límite establecido, el beneficiario cobrará el tope; en caso contrario, recibirá el importe proporcional.

Anses Anses ayuda a quienes se quedaron sin trabajo. Shutterstock

Los pagos del seguro de desempleo correspondientes a enero se acreditan en la última semana del mes, comenzando el 22 de enero para los DNI terminados en 0 y 1, y continuando según el cronograma oficial de ANSES.

Requisitos para acceder al seguro

Para poder iniciar el trámite de cobro del seguro de desempleo, los interesados deben cumplir con determinadas condiciones que varían según el tipo de relación laboral que tenían antes de quedar desocupados:

Trabajadores permanentes: contar con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año, y no más de 12 meses en los últimos 3 años.

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al cese laboral; de lo contrario, se descontará un día de prestación por cada día hábil de demora.

Los documentos que generalmente se requieren incluyen el DNI, evidencia del cese laboral como telegrama o carta de despido y, en algunos casos, documentos que acrediten notificaciones entre empleador y trabajador.

La cantidad de meses que se puede cobrar el seguro de desempleo depende directamente del tiempo que el trabajador haya aportado al sistema:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas

De 12 a 23 meses: 4 cuotas

De 24 a 35 meses: 8 cuotas

36 meses o más: hasta 12 cuotas

El cobro de la prestación se interrumpe si la persona vuelve a trabajar en relación de dependencia o accede a una jubilación.