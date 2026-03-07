Anses prepara un nuevo aumento para jubilados en abril: de cuánto podría ser

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) tendrán un nuevo aumento en abril, que se definirá a partir del dato de inflación de febrero. La actualización forma parte del esquema de movilidad mensual vigente y ajustará los haberes previsionales según la evolución del costo de vida.

El porcentaje de incremento se confirmará el 12 de marzo a las 16, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publique el índice de inflación de febrero.

De cuánto podría ser el aumento a los jubilados de Anses según las consultoras.

Ese dato corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y es el indicador que se utiliza para actualizar jubilaciones y pensiones dentro del sistema previsional.

La normativa vigente establece que los haberes se ajustan todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el IPC de febrero impactará directamente en los pagos que los beneficiarios recibirán en abril.

Además del aumento mensual, resta definir si continuará el bono extraordinario de $70.000 que se paga como refuerzo para jubilados con ingresos más bajos.

Este adicional se mantiene desde marzo de 2024 y se suma a los haberes mínimos. Hasta el momento no hubo anuncios sobre cambios en su valor ni sobre posibles actualizaciones del monto.

De cuánto podría ser el aumento de abril

Antes de la publicación oficial del dato de inflación, algunas consultoras privadas ya difundieron sus proyecciones para febrero.

Entre las estimaciones más mencionadas aparecen:

La consultora EcoGo calculó una inflación cercana al 3%.

La consultora C&T proyectó un índice de alrededor de 2,9%, en línea con el registro de enero.

El número final que publique el Indec será el que determine el porcentaje exacto de aumento para jubilados y pensionados de Anses en abril.

Cuánto podrían cobrar los jubilados con la suba estimada

Si la inflación de febrero se ubica cerca del 3%, los haberes previsionales podrían quedar aproximadamente en los siguientes valores:

Jubilación mínima: pasaría de $369.600,88 a cerca de $380.688,90.

Jubilación máxima: subiría de $2.486.347,64 a unos $2.560.937.

En caso de que el bono de $70.000 continúe vigente, los jubilados que perciben la mínima podrían superar los $450.000 totales en abril.