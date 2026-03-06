Cuál es el documento que debes rellenar para cobrar los $85.000 en marzo

Cada año, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) paga la Ayuda Escolar Anual , un beneficio destinado a acompañar a las familias con hijos que asisten a la escuela. El objetivo es ayudar a cubrir gastos educativos al inicio del ciclo lectivo.

Este pago está dirigido principalmente a titulares de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan hijos en edad escolar. El monto se acredita una vez al año y, en muchos casos, se deposita automáticamente si la documentación está presentada correctamente.

La Ayuda Escolar Anual es un pago único que entrega Anses para acompañar a las familias en el inicio del año escolar. El beneficio está pensado para cubrir parte de los gastos relacionados con la educación, como útiles, uniformes o materiales. Pueden acceder quienes cobren la Asignación Familiar por Hijo o la AUH y tengan hijos en edad escolar que asistan a un establecimiento educativo reconocido.

Para recibir el pago es necesario que el niño, niña o adolescente tenga entre 4 y 17 años y que esté asistiendo a la escuela. Además, el adulto responsable debe tener actualizados los datos del grupo familiar en Anses .

El monto de la Ayuda Escolar Anual fue actualizado por Anses y en marzo de 2026 alcanza los $85.000 por hijo, tras el incremento aplicado por movilidad. Este pago se acredita una vez al año y se deposita automáticamente a quienes tengan presentada la documentación escolar correspondiente. En caso de no haberse cobrado en marzo, el beneficio se puede habilitar presentando el certificado escolar o cargando el formulario correspondiente.

Se trata de la Ayuda Escolar Anual Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Para cobrar la Ayuda Escolar Anual es necesario presentar el certificado escolar actualizado. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El documento que hay que presentar para cobrarla

El punto central para acceder al pago automático es haber presentado el certificado escolar actualizado, documento que acredita la asistencia regular del niño, niña o adolescente a un establecimiento educativo. Quienes no hayan percibido la Ayuda Escolar Anual 2026 en marzo deberán cargar el Formulario PS 2.68 a través de la plataforma Mi Anses. Una vez enviada y validada la documentación, el pago se habilita en un plazo aproximado de 60 días.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social recordaron que el trámite debe estar correctamente realizado para que se liquide el beneficio. Si el certificado no fue presentado o tiene errores, el monto no se acreditará hasta regularizar la situación.

El formulario necesario para completar el trámite puede descargarse desde el sitio oficial de Anses en el siguiente enlace:

https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/formulario/2025-01/PS%202.68-ayuda-escolar_0.pdf