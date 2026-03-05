Por un feriado, Anses cambia pagos en marzo 2026: a quiénes afecta

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) modificó el calendario de pagos de marzo de 2026 para jubilados y pensionados que cobran más de un haber mínimo. El cambio responde a la reprogramación de fechas por un feriado y un día no laborable con fines turísticos que afectan la operatoria bancaria.

La actualización impacta sobre un grupo puntual de beneficiarios y altera el esquema que había sido oficializado meses atrás.

El cronograma original había sido fijado mediante la Resolución 349/2025, donde Anses estableció las fechas de cobro para todo el año 2026.

El calendario de Anses ordena los cobros de marzo según la terminación del DNI.

Según ese esquema, el lunes 23 de marzo debían cobrar los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyos DNI terminan en 0 y 1. Sin embargo, esa fecha fue adelantada.

Ahora, esos beneficiarios percibirán sus haberes el viernes 20 de marzo, día en el que también cobran los últimos jubilados que reciben la mínima.

De esta manera, quienes superan el haber mínimo tendrán un adelanto o corrimiento de uno o dos días en el depósito, dependiendo de la terminación del DNI.

Calendario de pagos Anses marzo 2026: jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Calendario de pagos Anses marzo 2026: haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas mantienen el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

El nuevo calendario de pagos de Anses para marzo 2026 busca reorganizar los depósitos ante las jornadas no laborables previstas durante el mes. Los montos de jubilaciones y pensiones no se modifican, ya que el ajuste impacta únicamente en las fechas de cobro.