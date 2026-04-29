AUH: así podés cambiar el titular en Anses y cobrar sin problemas el beneficio

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses es un beneficio mensual destinado a familias sin empleo formal, trabajadores informales y monotributistas sociales. Se cobra por cada menor de 18 años o persona con discapacidad, y solo puede tener un titular responsable del cobro.

El cambio de titularidad de la AUH se hace de forma presencial en Anses. Foto: Archivo MDZ

El pago de la AUH está a nombre de una sola persona, que puede ser la madre, el padre, un tutor legal o un familiar cercano que tenga a cargo al menor. Este requisito busca garantizar que el dinero llegue a quien efectivamente se ocupa de su cuidado.

Existen distintas situaciones en las que Anses permite solicitar el cambio de titularidad:

El objetivo del trámite es asegurar que la asignación llegue a quien corresponde.

Cómo cambiar el titular de la AUH en Anses: paso a paso

El cambio de titularidad se realiza de forma presencial en Anses, con turno previo. Para iniciar el trámite, hay que completar el formulario PS 2.73, conocido como “Madres”.

Paso a paso:

Descargar y completar el formulario desde la web oficial de Anses

Solicitar un turno para atención presencial

Presentarse en la oficina con la documentación requerida

Verificar luego el estado del trámite en Mi Anses

Además, los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden cobrar la asignación directamente, sin apoderado, si tienen cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre.

Cambiar el medio de cobro de la AUH: cómo hacerlo online

A diferencia del cambio de titular, la modificación del lugar de cobro puede hacerse de manera digital a través de Mi Anses.

El dinero puede acreditarse en:

Cuenta bancaria (CBU)

Billetera virtual

Sucursal bancaria para retiro

Paso a paso para cambiar el cobro:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Validar los datos personales

Ir a Cobros > Cambiar lugar de cobro – Asignaciones Familiares

Elegir el nuevo medio de pago

Confirmar la operación

Cuánto tarda el cambio en Anses

El cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en impactar. Además, quienes viven en zonas australes deben tener en cuenta que algunas modalidades podrían afectar beneficios adicionales.