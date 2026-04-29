AUH: así podés cambiar el titular en Anses y cobrar sin problemas el beneficio
El trámite para cambiar el titular de la AUH en Anses permite que cobre quien cuida al menor. Requisitos, pasos y cómo hacerlo presencial u online.titular
La Asignación Universal por Hijo (AUH) de Anses es un beneficio mensual destinado a familias sin empleo formal, trabajadores informales y monotributistas sociales. Se cobra por cada menor de 18 años o persona con discapacidad, y solo puede tener un titular responsable del cobro.
AUH: quién puede ser titular del beneficio
El pago de la AUH está a nombre de una sola persona, que puede ser la madre, el padre, un tutor legal o un familiar cercano que tenga a cargo al menor. Este requisito busca garantizar que el dinero llegue a quien efectivamente se ocupa de su cuidado.
Cuándo se puede cambiar el titular de la AUH
Existen distintas situaciones en las que Anses permite solicitar el cambio de titularidad:
- Cuando el titular actual no convive con el menor
- Si uno de los progenitores no puede ser localizado
- Cuando ambos conviven pero acuerdan modificar quién cobra
- En casos donde otra persona asume el cuidado cotidiano
El objetivo del trámite es asegurar que la asignación llegue a quien corresponde.
Cómo cambiar el titular de la AUH en Anses: paso a paso
El cambio de titularidad se realiza de forma presencial en Anses, con turno previo. Para iniciar el trámite, hay que completar el formulario PS 2.73, conocido como “Madres”.
Paso a paso:
- Descargar y completar el formulario desde la web oficial de Anses
- Solicitar un turno para atención presencial
- Presentarse en la oficina con la documentación requerida
- Verificar luego el estado del trámite en Mi Anses
Además, los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden cobrar la asignación directamente, sin apoderado, si tienen cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre.
Cambiar el medio de cobro de la AUH: cómo hacerlo online
A diferencia del cambio de titular, la modificación del lugar de cobro puede hacerse de manera digital a través de Mi Anses.
El dinero puede acreditarse en:
- Cuenta bancaria (CBU)
- Billetera virtual
- Sucursal bancaria para retiro
- Paso a paso para cambiar el cobro:
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Validar los datos personales
- Ir a Cobros > Cambiar lugar de cobro – Asignaciones Familiares
- Elegir el nuevo medio de pago
- Confirmar la operación
Cuánto tarda el cambio en Anses
El cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en impactar. Además, quienes viven en zonas australes deben tener en cuenta que algunas modalidades podrían afectar beneficios adicionales.