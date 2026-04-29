Llega el eclipse solar más largo del siglo: durará más de 6 minutos y no se repetirá en 157 años

El eclipse solar total más largo del siglo XXI ya tiene fecha confirmada: será el 2 de agosto de 2027 y podrá oscurecer el cielo durante más de seis minutos. El fenómeno, que no se repetirá en 157 años, genera expectativa por su duración y por la limitada franja de visibilidad en distintas regiones del mundo.

Dónde se podrá ver el eclipse solar total del 2 de agoasto.

El evento tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en el eclipse total más extenso del siglo XXI.

Podrá observarse en zonas del norte de África, Medio Oriente y el sur de Europa, incluida la península ibérica, donde se espera una alta visibilidad en algunos puntos específicos.

La franja de totalidad —donde el eclipse se verá de forma completa— será reducida. Los mejores lugares para observarlo estarán en Groenlandia, Islandia y la península ibérica.

En España, regiones del norte como el País Vasco, especialmente Álava, aparecen entre los puntos destacados para seguir el fenómeno, que no volverá a repetirse allí hasta el año 2183.

Cómo se verá el eclipse solar total

Durante la totalidad, el cielo se oscurecerá como si fuera de noche por unos minutos, lo que permitirá observar estrellas y algunos planetas.

Además, se producirán fenómenos breves pero impactantes:

Perlas de Baily: destellos de luz que aparecen cuando el Sol se filtra entre los relieves de la Luna.

Anillo de diamante: un punto brillante que queda visible justo antes y después de la totalidad, generando un efecto visual similar a una joya.

Ambos momentos duran apenas segundos, pero son de los más esperados del eclipse.

Cómo observar el eclipse solar de forma segura

Para mirar el eclipse sin riesgos es fundamental usar gafas homologadas para eclipses durante todas sus fases parciales.

Solo en el momento de totalidad —cuando el Sol queda completamente cubierto— se puede observar a simple vista por unos instantes. Fuera de ese período, la exposición directa puede causar daños permanentes en la visión.

Próximos eclipses: cuándo será el siguiente

Aunque este fenómeno será único por su duración, el calendario astronómico continuará con otros eventos. El próximo eclipse destacado será uno parcial el 26 de enero de 2028, dentro de una serie de fenómenos que se podrán observar en los próximos años.