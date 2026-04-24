AUH Anses: por qué pueden suspenderte el pago en mayo 2026 y cómo evitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) endureció los controles sobre la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y confirmó que puede suspender pagos en mayo de 2026 a quienes no cumplan requisitos clave. El organismo cruza datos laborales, familiares y de salud, por lo que cualquier inconsistencia o falta de actualización puede frenar el cobro mensual.

Con el calendario de pagos a punto de comenzar, miles de titulares están bajo revisión. No regularizar la situación a tiempo puede derivar en retenciones, bajas automáticas o demoras en el depósito.

Los motivos por los que Anses puede suspenderte la AUH en mayo. Foto: Archivo MDZ

Existen varios motivos que pueden generar la suspensión de la AUH. El más habitual es el cambio en la situación laboral del titular.

Si una persona consigue trabajo en relación de dependencia, se inscribe como monotributista o supera el tope de ingresos permitido, deja de cumplir con las condiciones del programa.

Otros motivos frecuentes:

No presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

Tener datos personales o del grupo familiar desactualizados

Registrar inconsistencias en la información cargada

Salir del país por más de 90 días

Que el hijo cumpla 18 años (salvo discapacidad con certificado vigente)

Requisitos de Anses para seguir cobrando la AUH

Para no perder el beneficio, es fundamental cumplir con las condiciones vigentes de Anses.

El titular debe pertenecer a los grupos habilitados: desocupados, trabajadores informales, personal de casas particulares o monotributistas sociales.

Además, es obligatorio acreditar:

Escolaridad de los hijos

Controles de salud al día

Calendario de vacunación completo

Todo esto se valida mediante la Libreta AUH, un documento clave para sostener el cobro.

Cómo saber si cobrás la AUH en mayo 2026

Anses recomienda revisar el estado del beneficio en “Mi Anses” para evitar sorpresas.

Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, hay que ingresar a “Hijos” o “Mis Asignaciones”. Allí se puede ver si el pago está activo, retenido o suspendido, y el motivo en caso de existir un problema.

Qué hacer si Anses te suspendió la AUH

Si el pago fue retenido o dado de baja, es clave actuar rápido para recuperarlo.

Si falta la Libreta AUH: cargarla para reactivar el beneficio

Si hay datos incorrectos: actualizarlos online o en una oficina

Si el sistema no responde: iniciar un reclamo o pedir turno

En algunos casos, la AUH no se restituye, especialmente si el titular ya no cumple con los requisitos estructurales del programa.

Anses mantiene controles permanentes para garantizar que la asistencia llegue a quienes la necesitan. Tener la información actualizada y cumplir con todas las condiciones es la clave para no perder el cobro de la AUH en mayo 2026.