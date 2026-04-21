Anses confirmó los montos de la AUH en mayo con la Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó los nuevos valores que percibirán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) en mayo de 2026, junto con los montos complementarios de la Tarjeta Alimentar y otros adicionales. Los detalles y montos.

De acuerdo con la actualización por movilidad, la AUH tendrá un incremento cercano al 3,4%, lo que lleva el haber bruto a poco más de $141.000 por hijo. Sin embargo, como es habitual, los titulares reciben mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

En términos concretos, el pago directo en mayo rondará los $113.050 por hijo , cifra que representa el ingreso efectivo que reciben las familias cada mes.

En paralelo, Anses continuará pagando la Tarjeta Alimentar, un refuerzo clave destinado a garantizar el acceso a la canasta básica. A diferencia de la AUH, este beneficio no se actualiza por inflación, por lo que mantiene los mismos valores:

Este ingreso se deposita automáticamente junto con la asignación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Al sumar ambos beneficios, el ingreso total varía según la cantidad de hijos:

1 hijo: más de $165.000

2 hijos: supera los $300.000

3 hijos: puede acercarse o superar los $440.000

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses Anses y la AUH. Anses

Estos valores pueden incrementarse en casos específicos, por ejemplo, si se perciben adicionales como el Complemento Leche del Plan de los Mil Días o si se cobra el 20% retenido tras presentar la Libreta AUH.

Además, existen situaciones particulares que elevan el ingreso mensual:

AUH por discapacidad: supera los $459.000 brutos, con un pago directo mayor al resto de las asignaciones.

Complemento por Libreta: corresponde al 20% acumulado y se paga una vez al año tras acreditar controles de salud y educación.

La AUH y la Tarjeta Alimentar continúan siendo pilares de la asistencia social en Argentina, especialmente en un contexto inflacionario. No obstante, especialistas advierten que, aunque la AUH se ajusta mensualmente, el congelamiento de la Tarjeta Alimentar reduce el impacto real del ingreso total en los hogares más vulnerables.