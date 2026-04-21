Anses cambia el calendario de mayo: cuándo cobrarían los jubilados por los feriados

Mayo todavía no empezó, pero para jubilados y pensionados ya viene con una certeza: el mes no tendrá un calendario de cobro del todo lineal. La razón está en el propio almanaque.

El Día del Trabajador , que en 2026 cae viernes 1° de mayo , y el Día de la Revolución de Mayo , que este año será lunes 25 , obligan a reacomodar la actividad bancaria y administrativa. Eso no significa un cambio total del sistema, pero sí una alteración en el ritmo habitual con el que Anses pone en marcha cada cronograma.

El primer impacto se daría en el inicio mismo del calendario . Distintos reportes publicados en las últimas horas coinciden en que el esquema de mayo empezaría más tarde de lo habitual por el feriado del 1° de mayo y por la prioridad de pago de las Pensiones No Contributivas en la primera semana hábil.

En esa proyección, las PNC se abonarían entre el lunes 4 y el viernes 8 , mientras que las jubilaciones mínimas comenzarían el lunes 11 , en lugar de arrancar antes, como suele ocurrir en otros meses. Ese punto todavía debe tomarse con cautela: la lógica es consistente con el calendario y con la organización habitual de Anses , pero el detalle fino de fechas todavía circula más en anticipos periodísticos que en una publicación oficial fácilmente verificable.

El aumento ya tiene una base clara

En paralelo, la actualización de haberes sí tiene un dato duro detrás. El INDEC informó que la inflación de marzo de 2026 fue de 3,4%, y la fórmula vigente para jubilaciones y pensiones toma justamente ese índice como referencia para ajustar los pagos del mes siguiente. ANSES ya había confirmado para abril un aumento del 2,90% y señaló que la jubilación mínima, con el bono incluido, quedó en $419.299,32, lo que deja un haber base de $349.299,32 más el refuerzo extraordinario de $70.000. Si sobre ese haber de abril se aplica el 3,4% de marzo, la jubilación mínima de mayo rondaría los $361.175,50 sin bono, o unos $431.175,50 en caso de que el bono de $70.000 vuelva a repetirse. Ese último punto, sin embargo, todavía no fue confirmado oficialmente para mayo.

El dato que no cierra en el texto original

Ahí aparece la principal corrección respecto del material base. El borrador hablaba de una jubilación mínima de $393.250 y de $463.250 con bono, pero esos números no encajan con los valores oficiales de abril ni con el ajuste de 3,4% derivado del IPC de marzo. En otras palabras, el texto mezcla una lógica correcta con montos que no parecen actualizados.

También presenta como cerrado un cronograma de pagos de mayo que, por ahora, se mueve en el terreno de lo esperado más que en el de lo formalmente publicado. Por eso, la forma más precisa de contarlo hoy no es afirmar “Anses ya confirmó”, sino plantear que el organismo se encamina a un calendario modificado por los feriados, con inicio demorado y con expectativa por la definición final del bono.

Con ese contexto, lo más importante para los jubilados no pasa solo por saber que mayo traerá cambios, sino por entender qué está firme y qué todavía espera aval oficial. Firme está el impacto de los feriados del 1° y del 25 de mayo. Firme está también la referencia del 3,4% de inflación de marzo que empuja el próximo aumento. Lo que resta confirmar de manera definitiva es el calendario detallado de cobro y si el Gobierno volverá a sostener el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima. Hasta que Anses publique ese esquema en sus canales oficiales, la mejor lectura es esta: mayo se perfila con pagos reordenados, suba de haberes y un arranque más lento de lo habitual.