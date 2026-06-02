Cambia el bono de Anses para jubilados desde el 8 de junio: quiénes cobrarán el monto completo

Junio llegó con una combinación que muchos jubilados esperaban desde hace semanas. A diferencia de otros meses, los haberes no llegarán solos: junto con el aumento correspondiente por movilidad también se abonará el bono extraordinario y el medio aguinaldo. Por eso, para millones de beneficiarios de Anses, este será uno de los meses con mayores ingresos del año.

La fecha clave será el 8 de junio, cuando comience el calendario de pagos para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Ese mismo día también empezarán a acreditarse las Pensiones No Contributivas y otras prestaciones administradas por ANSES. Según confirmó el Gobierno nacional a través del Decreto 399/2026, continuará vigente el refuerzo extraordinario de hasta $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos.

Aunque el monto máximo del bono no se modifica, sí cambia el universo de beneficiarios que lo perciben de manera completa o parcial . Los jubilados que cobran la mínima seguirán recibiendo los $70.000 íntegros, mientras que quienes perciban haberes superiores accederán a un monto proporcional hasta alcanzar el límite fijado por el Gobierno.

De esta manera, el refuerzo continúa funcionando como un complemento destinado principalmente a quienes tienen ingresos previsionales más bajos. El objetivo es evitar que la diferencia entre la jubilación mínima y los haberes inmediatamente superiores genere distorsiones dentro del sistema de pagos.

Cuánto cobrarán los jubilados este mes

Con el aumento del 2,58% aplicado sobre las prestaciones previsionales, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $403.318 brutos. A ese monto se le suma el bono de $70.000 y también el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Como resultado, quienes perciben el haber mínimo recibirán durante junio un ingreso significativamente superior al de los meses anteriores.

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre y se deposita junto con la prestación habitual. Esto significa que no es necesario realizar trámites adicionales para cobrarlo. Tanto el bono como el Sueldo Anual Complementario serán acreditados automáticamente en la misma fecha de cobro establecida para cada beneficiario.

El calendario arranca el 8 de junio

Anses informó que el cronograma de pagos para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzará el 8 de junio con los documentos terminados en 0. A partir de allí, los depósitos continuarán de forma escalonada según la terminación del DNI.

En un contexto donde la inflación sigue impactando sobre los ingresos fijos, el bono extraordinario volvió a quedar en el centro de la atención. Aunque el monto permanece congelado desde hace más de dos años, continúa siendo un componente importante dentro del ingreso mensual de quienes cobran la jubilación mínima. Por eso, el inicio de los pagos previsto para el 8 de junio es seguido de cerca por millones de jubilados y pensionados en todo el país.