Anses confirmó si el bono de $70.000 se suma o no al aguinaldo de junio para jubilados

El Gobierno nacional confirmó un nuevo bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran a través de Anses . Tras el anuncio, una de las dudas más frecuentes entre quienes reciben haberes previsionales pasó por el impacto que tendrá este refuerzo en el cobro del aguinaldo de junio.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 399/2026 y alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas, beneficiarios de la PUAM y pensiones graciables.

Los jubilados de Anses cobrarán el aguinaldo en junio.

Según estableció el Gobierno, el bono completo de $70.000 será para quienes perciban haberes mínimos. En tanto, quienes cobren por encima de la jubilación mínima recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

Desde Anses aclararon además que el bono se pagará por titular y que tendrá carácter extraordinario, por lo que no estará sujeto a descuentos.

El bono de Anses no impactará en el aguinaldo

Uno de los puntos centrales del decreto tiene que ver con el cálculo del medio aguinaldo de junio. La normativa establece expresamente que el bono extraordinario no será incorporado al Sueldo Anual Complementario (SAC).

Esto significa que el aguinaldo se calculará únicamente sobre el haber previsional habitual que percibe cada jubilado o pensionado, sin tomar en cuenta los $70.000 adicionales.

De esta manera, el refuerzo económico funcionará como un pago extra independiente y no modificará el monto del aguinaldo que se abonará durante junio.

Qué otros puntos aclaró el Gobierno sobre el bono

El decreto también especificó algunos aspectos sobre la liquidación del refuerzo:

El bono será abonado durante junio de 2026.

Se pagará por persona titular.

No tendrá descuentos.

No se incorporará al haber mensual.

Tampoco será tenido en cuenta para otros adicionales previsionales.

Con esta definición oficial, Anses despejó una de las principales dudas que existían entre jubilados y pensionados de cara al cobro del aguinaldo y el bono extraordinario de junio.