Jubilados: cuánto cobrarán en junio con aumento, bono y medio aguinaldo

Junio llegará con un ingreso extra para millones de jubilados y pensionados de todo el país. Además de la actualización mensual de haberes definida por la fórmula de movilidad, Anses abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre y mantendrá el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos, elevando de forma significativa los montos finales a cobrar.

La combinación de estos tres componentes hará que los beneficiarios de la jubilación mínima reciban un ingreso significativamente superior al habitual. Según los valores oficiales difundidos para el próximo calendario de pagos, el monto total superará los $674.000 entre haber mensual, refuerzo y Sueldo Anual Complementario (SAC).

La actualización para junio será del 2,58%, porcentaje calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.317,99.

A ese valor se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que continuará vigente para los sectores de menores ingresos. Además, se abonará el medio aguinaldo, equivalente al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. Como resultado, quienes cobran la mínima recibirán un total de $674.976,99 durante junio.

Las mejoras también alcanzarán a otros grupos incluidos dentro del sistema previsional. Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán $553.981,59 considerando haber actualizado, bono y aguinaldo.

jubilados Julieta Caballero

Por su parte, quienes reciben Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez tendrán ingresos que rondarán los $493.483,89 durante el mismo período. En tanto, las pensiones para madres de siete hijos o más replicarán los valores establecidos para la jubilación mínima, incluyendo el adicional extraordinario y el aguinaldo.

Fechas de cobro y esquema de pagos

Anses también definió el cronograma de acreditaciones para junio. Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 8 de junio, de acuerdo con la terminación del DNI. En el caso de quienes superan ese monto, los depósitos se realizarán entre el 23 y el 29 de junio.

El pago del aguinaldo llegará junto con los haberes mensuales y no requerirá ningún trámite adicional. De esta manera, el organismo previsional buscará garantizar que los beneficiarios reciban el refuerzo económico antes de que finalice el primer semestre del año, en un contexto en el que los ingresos de los adultos mayores continúan siendo una de las principales preocupaciones dentro de la agenda económica nacional.