Jubilados recibirán un bono de hasta $70.000 en junio: quiénes lo cobran y cuánto se suma al haber

Junio llegará con una mejora en los ingresos de millones de jubilados y pensionados. El Gobierno confirmó que continuará pagando el bono extraordinario de hasta $70.000, que se sumará al aumento mensual de haberes y al medio aguinaldo. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima recibirán uno de los montos más altos del año.

La confirmación llegó a través de decretos y resoluciones publicados en el Boletín Oficial. Allí se estableció que durante junio continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional. Además, las jubilaciones tendrán una actualización del 2,58% en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación informada por el INDEC.

La medida alcanza a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo , además de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas. En esos casos, el bono se paga de manera completa y se suma al ingreso mensual habitual.

Con la actualización confirmada para junio, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.317,99. A ese monto se agregará el bono extraordinario de $70.000, lo que elevará el ingreso mensual a $473.317,99 antes de considerar el aguinaldo .

Este bono sirve de gran alivio para una gran cantidad de jubilados que cobran la mínima.

Quienes perciban haberes superiores al mínimo también podrán acceder a una parte del refuerzo, aunque el monto se reducirá de manera progresiva hasta alcanzar el tope definido por el Gobierno. El esquema se mantiene sin cambios respecto de los últimos meses y busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación acumulada.

El aguinaldo vuelve a tener un papel clave

Junio tendrá además un ingrediente que explica buena parte de la expectativa que existe entre los jubilados: el cobro de la primera cuota del aguinaldo correspondiente al año.

Ese ingreso adicional equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el monto rondará los $201.658. Como el bono extraordinario tiene carácter no remunerativo, no se toma en cuenta para realizar ese cálculo.

La combinación de jubilación actualizada, bono extraordinario y medio aguinaldo llevará el ingreso total de quienes perciben la mínima a aproximadamente $674.976 durante junio, una cifra que representa uno de los montos más altos recibidos en lo que va del año.

Cuándo se realizará el pago

Anses mantendrá el cronograma habitual organizado según la terminación del DNI. Los jubilados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus haberes durante los primeros días hábiles de junio, mientras que quienes superan ese monto cobrarán en la segunda parte del calendario mensual.

Una de las características de este esquema es que no requiere ningún trámite adicional. Tanto el aumento como el bono y el aguinaldo se acreditarán automáticamente en las cuentas donde los beneficiarios cobran habitualmente sus prestaciones.

En un contexto donde los gastos en servicios, alimentos y medicamentos siguen ocupando una porción importante de los ingresos de los adultos mayores, el refuerzo de junio aparece como una ayuda significativa para miles de hogares. Aunque el bono permanece congelado desde marzo de 2024, su continuidad vuelve a ser un elemento central dentro del esquema de asistencia destinado a los sectores más vulnerables del sistema previsional.