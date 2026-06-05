Jubilados de Anses recibirán un ingreso extra de $320.000 en junio: quiénes son los beneficiarios

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) percibirán en junio un ingreso adicional significativo que, en algunos casos, supera los $320.000. Este monto no corresponde a un bono único, sino a la combinación de distintos conceptos que se liquidan durante el mes.

El refuerzo económico surge de la suma del bono extraordinario de $70.000 , el medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) y el haber mensual actualizado por la fórmula de movilidad. Este esquema busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales.

Para quienes perciben la jubilación mínima, el haber base se ubica en torno a los $403.317,99. A ese monto se le agrega el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso mensual a $473.317,99. Además, se suma el medio aguinaldo, que equivale al 50% del mejor haber del semestre y ronda los $200.000.

De esta manera, el total a cobrar durante junio puede superar los $670.000 en los casos de ingresos mínimos, aunque el impacto del aguinaldo por sí solo ya implica un refuerzo cercano o superior a los $320.000, dependiendo de cada situación particular.

El bono extraordinario está destinado principalmente a quienes perciben haberes más bajos. Aquellos jubilados cuyos ingresos superen el umbral establecido reciben un monto proporcional o directamente quedan excluidos del refuerzo, en función del tope fijado por el Gobierno.

Desde el Ejecutivo explicaron que estas medidas apuntan a sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores en un contexto económico complejo, donde la inflación continúa afectando el valor real de las prestaciones.

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI, y los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus haberes a través de la plataforma digital de ANSES.

En este contexto, junio se presenta como un mes clave para los jubilados, ya que concentra aumento, bono y aguinaldo, generando uno de los ingresos más altos del año dentro del sistema previsional.