El calendario de Anses entra en una nueva etapa este miércoles: quiénes cobran

El calendario de pagos de Anses entra en una etapa clave este miércoles 22 de julio. Finalizarán las acreditaciones para jubilados y pensionados con haberes mínimos. Durante la jornada, también cobrarán titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Becas Progresar.

Con esta jornada se concluye el cronograma para las prestaciones más numerosas del organismo. A partir del jueves 23 de julio , iniciarán los pagos para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, y continuarán otras prestaciones previstas para el resto del mes.

Este miércoles 22 de julio recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 9. También cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 9.

La Asignación por Embarazo será para las beneficiarias con DNI terminado en 7. Además, continuará el calendario de las Becas Progresar para estudiantes cuyos DNI finalizan en 6 y 7 .

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción) continúan disponibles para todas las terminaciones de DNI dentro del período establecido por Anses.

Anses cerrará este miércoles el cronograma para jubilados y pensionados que cobran la mínima.

También siguen vigentes los pagos de la Asignación por Maternidad y de las Asignaciones Familiares para Pensiones No Contributivas, cuyos cronogramas se extienden hasta agosto.

¿Cómo continúa el calendario de Anses?

El jueves 23 de julio iniciará el pago para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. En la primera jornada cobrarán quienes tienen DNI terminados en 0 y 1.

Ese mismo día, será el turno de las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8, de los titulares de la Prestación por Desempleo con documentos terminados en 2 y 3. Finalizará el calendario de las Becas Progresar con estudiantes cuyos DNI terminan en 8 y 9.