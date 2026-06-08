Jubilados de Anses: cómo obtener descuentos del 20% en supermercados

Miles de jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) cuentan con una herramienta que les permite reducir el gasto mensual en alimentos, productos de limpieza y otros artículos de consumo masivo.

Se trata del programa de beneficios que ofrece descuentos y reintegros en supermercados y comercios adheridos de todo el país.

La iniciativa alcanza a más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta distribuidos en Argentina , con promociones que se aplican de manera automática al momento de realizar las compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la prestación previsional.

El mecanismo es sencillo. Los beneficiarios solo deben pagar sus compras con la tarjeta de débito donde perciben la jubilación, pensión o asignación correspondiente. Dependiendo del comercio, el descuento puede reflejarse directamente en la caja o acreditarse posteriormente como reintegro en la cuenta bancaria.

Además de jubilados y pensionados, el programa también incluye a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y becarios del programa Progresar.

supermercado Anses busca que los jubilados tengan descuentos. Shutterstock

Qué supermercados ofrecen beneficios

Entre las principales cadenas adheridas se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Carrefour, Coto, La Anónima, ChangoMás, Día, Toledo y Josimar, entre otras.

Los descuentos varían según la empresa:

Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% de descuento en la mayoría de los productos y hasta un 20% en artículos de limpieza y perfumería.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA brindan un 10% de ahorro en distintos rubros seleccionados.

Josimar aplica uno de los porcentajes más altos, con descuentos generales del 15%.

Carrefour otorga un 10% de descuento con topes de devolución establecidos por la cadena.

Día ofrece un 10% de rebaja acumulable con otras promociones vigentes.

Toledo llega a ofrecer hasta un 20% de descuento en diversos productos.

Además, miles de comercios de cercanía adheridos al programa permiten acceder a descuentos automáticos en alimentos, farmacias, indumentaria, artículos para el hogar y otros rubros esenciales.

Algunas entidades financieras suman promociones exclusivas para quienes cobran sus haberes previsionales en sus cuentas.