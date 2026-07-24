Anses avanza con los pagos de julio: quiénes cobran este viernes 24

Anses continuará este viernes con el calendario de pagos para jubilados que superan el haber mínimo.

Anses avanza este viernes 24 de julio con una nueva tanda de pagos para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, según el calendario de pagos. Cobrarán aquellos cuyos documentos terminan en 2 y 3.

La jornada también incluirá otras prestaciones que todavía se encuentran en curso durante julio. Entre ellas figuran la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo, cuyos cronogramas continuarán la próxima semana hasta completar todas las terminaciones de DNI.

Los beneficiarios alcanzados este viernes Este viernes recibirán sus haberes los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminados en 2 y 3. Además, cobrarán las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 9.

Por su parte, la Prestación por Desempleo se acreditará a los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 4 y 5.

Los pagos del viernes alcanzarán a jubilados, titulares de la Asignación por Embarazo y beneficiarios del Desempleo. MDZ ¿Qué pagos seguirán en julio? El calendario de pagos de Anses no finalizará con esta jornada. El lunes 27 de julio continuará el pago para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 4 y 5.