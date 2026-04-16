AUH de Anses: cuánto se cobra en mayo con el nuevo aumento

Anses confirmó un aumento para la AUH en mayo, con una actualización vinculada al índice de inflación que impactará en los montos mensuales.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán un aumento del 3,38% en el mes de mayo, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anunciado por el Indec.

¿Qué es la AUH y quiénes la cobran? Con un alcance de 4,3 millones de menores, la Asignación Universal por Hijo es la principal red de contención para familias en situación de vulnerabilidad o desempleo. Actualmente, más de 2,5 millones de hogares dependen de este pago mensual de Anses para cubrir las necesidades básicas de los hijos menores de 18 años.

Además, un punto clave de la AUH es que no hay límite de edad para el cobro si el hijo es una persona con discapacidad. En estos casos, solo es necesario acreditar dicha condición ante los organismos correspondientes para mantener el beneficio de forma permanente.

Anses La AUH alcanza a más de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país. Brenda Rocha/Shutterstock

Montos y retención del 20% Con el incremento del 3,38%, el valor bruto de la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE) asciende a $141.312,64, mientras que para la AUH con Discapacidad el monto total se eleva a $459.996,31. No obstante, es importante recordar que la Anses liquida mensualmente el 80% del beneficio; de esta manera, los titulares percibirán de forma directa $113.127,92 y $368.034,76, respectivamente.