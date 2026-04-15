Anses: así quedan los montos de mayo tras confirmarse el aumento del 3,4%
Conociendo los datos de inflación de marzo, así quedan las prestaciones de Anses para mayo. La guía de lo que cobrarán jubilados y asignaciones.
Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Indec, ya se puede precisar el incremento que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en mayo. Cabe recordar que, bajo el esquema vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualiza los montos mensualmente tomando como referencia el dato inflacionario con dos meses atrás.
Con el IPC de marzo consolidado en 3,4%, este será el porcentaje de incremento que percibirán las prestaciones en mayo, bajo el esquema de movilidad fijado por el Decreto 274/2024. Este sistema, que dejó atrás el ajuste trimestral, permite una actualización mensual de los haberes para que los beneficiarios no pierdan terreno frente a la inflación.
Impacto en jubilaciones y pensiones
Este incremento del 3,4% representa uno de los ajustes más significativos de los últimos meses. Con esta actualización, la jubilación mínima se elevará a $393.174,10. En caso de que el Gobierno ratifique la continuidad del bono de $70.000, el haber mínimo de bolsillo alcanzará los $463.174,10. Por su parte, el haber máximo para el mes de mayo quedará fijado en $2.646.201,22.
El aumento también se trasladará al resto de las prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $314.600,12 (alcanzando los $384.600,12 si se incluye el refuerzo). En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el monto básico será de $275.275,12 ($345.275,12 con bono), mientras que la PNC para madres de siete hijos igualará a la mínima, situándose en $393.250,17 (o $463.250,17 con el beneficio adicional).
Cuánto sube la AUH en mayo
El incremento también impactará de forma directa en las asignaciones familiares, configurando los nuevos montos para el próximo mes de la siguiente manera: la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $141.285,31, mientras que la AUH con Discapacidad alcanzará los $460.044,10.
Es importante recordar que de estos montos totales, los beneficiarios perciben mensualmente el 80% de forma directa, mientras que el 20% restante es retenido por el organismo y se liquida una vez que se presenta la Libreta de Asignación Universal del año anterior, acreditando los controles de salud y escolaridad.