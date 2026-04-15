Anses: así quedan los montos de mayo tras confirmarse el aumento del 3,4%

Conociendo los datos de inflación de marzo, así quedan las prestaciones de Anses para mayo. La guía de lo que cobrarán jubilados y asignaciones.

El aumento del 3,4% para Anses se conoció tras el dato oficial de inflación de marzo publicado por el Indec.

Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Indec, ya se puede precisar el incremento que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en mayo. Cabe recordar que, bajo el esquema vigente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualiza los montos mensualmente tomando como referencia el dato inflacionario con dos meses atrás.

Con el IPC de marzo consolidado en 3,4%, este será el porcentaje de incremento que percibirán las prestaciones en mayo, bajo el esquema de movilidad fijado por el Decreto 274/2024. Este sistema, que dejó atrás el ajuste trimestral, permite una actualización mensual de los haberes para que los beneficiarios no pierdan terreno frente a la inflación.

Impacto en jubilaciones y pensiones Este incremento del 3,4% representa uno de los ajustes más significativos de los últimos meses. Con esta actualización, la jubilación mínima se elevará a $393.174,10. En caso de que el Gobierno ratifique la continuidad del bono de $70.000, el haber mínimo de bolsillo alcanzará los $463.174,10. Por su parte, el haber máximo para el mes de mayo quedará fijado en $2.646.201,22.

El aumento también se trasladará al resto de las prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $314.600,12 (alcanzando los $384.600,12 si se incluye el refuerzo). En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el monto básico será de $275.275,12 ($345.275,12 con bono), mientras que la PNC para madres de siete hijos igualará a la mínima, situándose en $393.250,17 (o $463.250,17 con el beneficio adicional).

PESOS Con el nuevo ajuste, los jubilados que perciben la mínima alcanzarán los $393.174 antes de la aplicación del posible bono de refuerzo. Archivo MDZ