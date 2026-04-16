Se mueve el plazo fijo: banco por banco, las tasas de este jueves 16

Este jueves 16 de abril, el mapa de las tasas de interés para plazo fijo en pesos muestra una dinámica de fuerte competencia, especialmente entre las entidades de menor volumen y los bancos tradicionales. Según el último relevamiento del BCRA, las tasas nominales anuales (TNA) oscilan entre un piso del 16,5% y un techo que alcanza el 25,5%.

El banco que sigue liderando el ranking de los que más pagan es Crédito Regional Compañía Financiera, que ofrece una TNA del 25,5%. Le siguen de cerca entidades como Banco VOII, Reba y Banco Masventas (para no clientes), todos situados en un sólido 25%. En este lote también destacan Banco Meridian (24,75%) y Banco Bica junto a Banco del Sol (ambos con 24%).

En este sentido, quienes busquen maximizar el rendimiento de sus inversiones sin ser clientes de la entidad, las opciones más atractivas se encuentran hoy en las compañías financieras y bancos regionales.

La competencia por los depósitos en pesos se concentra en las entidades digitales y regionales, que ofrecen hasta 9 puntos más que los bancos tradicionales. Foto: Shutterstock

En el segmento de los diez bancos con mayor volumen de depósitos, encontramos las tasas más bajas. El Banco Santander presenta la tasa más baja del mercado con un 16,5%, mientras que el Banco Galicia se ubica en un 18,25%.

Dentro de este grupo, los que mejor defienden el ahorro son el Banco Provincia y el Banco Macro, ambos con una tasa del 21,5%, seguidos por el BBVA que ofrece un 20,5%. Por su parte, el Banco Nación y el Banco Ciudad mantienen su oferta en un 19%.

La diferencia de 9 puntos entre el banco que menos paga y el que más rinde marca una oportunidad clara para los ahorristas que operan de forma online. Además, se puede destacar las tasas preferenciales para los "no clientes", por ejemplo, el Banco Hipotecario ofrece una tasas del 22,5%, frente al 20% que ofrece a sus propios usuarios, buscando captar liquidez del mercado.