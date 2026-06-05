Anses activó el pago de las Becas Progresar: quiénes cobran más de $100.000 y por qué

Las Becas Progresar comenzaron a mostrar nuevas adjudicaciones y muchos estudiantes ya detectaron movimientos en los sistemas de Anses . Con las primeras aprobaciones del año en marcha, algunos beneficiarios cobrarán varias cuotas juntas durante junio y las acreditaciones podrían superar los $100.000 por pagos retroactivos acumulados.

La situación alcanza sobre todo a quienes se habían anotado en la primera convocatoria del año y todavía seguían en proceso de evaluación. Una vez aprobado el trámite, Anses liquida en un único pago todos los meses pendientes desde el inicio del ciclo lectivo.

Durante los últimos días comenzaron a verse las primeras acreditaciones y se espera que el número de adjudicaciones siga aumentando conforme avance la revisión de expedientes.

Algunos estudiantes pueden cobrar hasta tres meses acumulados de las Becas Progresar de Anses. Foto: Télam

Los requisitos claves para inscribirse a las Becas Progresar. Foto: Télam

Muchos beneficiarios consultan la Certificación Negativa de Anses para detectar si existe una liquidación próxima. En redes sociales y grupos de estudiantes comenzó a popularizarse el llamado “semáforo”, un indicador informal que anticipa movimientos en el sistema.

La señal más buscada aparece cuando la leyenda vinculada a Becas Progresar figura resaltada en color rojo. Eso suele indicar que el estudiante quedó incluido dentro de una próxima tanda de pagos.

Además, el estado del trámite también puede revisarse desde la plataforma oficial Progresar, donde el sistema informa si la solicitud:

Continúa en evaluación.

Fue aprobada.

Resultó rechazada.

Como las adjudicaciones se cargan progresivamente, muchos estudiantes que todavía figuran “en evaluación” podrían recibir novedades durante junio.

Quiénes cobran los $105.000 acumulados

El monto bruto mensual de las Becas Progresar continúa siendo de $35.000 y por ahora no tuvo aumentos. Sin embargo, algunos estudiantes recibirán cifras mucho más altas debido a pagos retroactivos acumulados.

Esto ocurre cuando la aprobación de la beca llega varios meses después del inicio de clases. En esos casos, Anses deposita juntas las cuotas pendientes correspondientes a marzo, abril y mayo.

Los beneficiarios alcanzados por esta situación podrían cobrar:

$35.000 de marzo.

$35.000 de abril.

$35.000 de mayo.

Así, el total acumulado llega a $105.000 brutos, aunque el importe exacto puede variar según la línea del programa y cada expediente particular.

Qué pasa con el 20% retenido por Anses

Como sucede todos los años, los estudiantes no cobran inmediatamente el total del beneficio. Anses deposita el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante hasta verificar el cumplimiento de los requisitos académicos.

En una beca de $35.000, el estudiante percibe aproximadamente $28.000 por mes, mientras que el porcentaje retenido se libera posteriormente si se presenta la documentación correspondiente.

Entre las condiciones que suelen revisarse aparecen:

La regularidad escolar.

El avance académico.

La continuidad educativa.

Por ese motivo, muchos ingresantes reciben importes menores al monto oficial anunciado durante los primeros meses.

Los requisitos para no perder Progresar durante 2026

Más allá de la aprobación inicial, los beneficiarios deben sostener determinadas condiciones para conservar la beca durante todo el ciclo lectivo.

Entre los requisitos más importantes figuran:

Mantener la condición de alumno regular.

Cumplir las exigencias académicas.

Superar las evaluaciones periódicas.

Continuar dentro de la trayectoria educativa declarada.

Las Becas Progresar incluyen líneas destinadas a estudiantes de nivel obligatorio, educación superior, enfermería y formación profesional, cada una con requisitos específicos que deben cumplirse para evitar suspensiones futuras.