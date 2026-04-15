Se supo cuánto aumenta la AUH en mayo tras la inflación de marzo: conocé el monto

Tras conocerse el último dato de inflación , se confirmó el aumento que impactará en la AUH de ANSES durante mayo de 2026. Con un IPC del 3,4% en marzo, las asignaciones, jubilaciones y pensiones vuelven a ajustarse bajo la fórmula de movilidad mensual.

En mayo aumentan la AUH, otras asignaciones, jubilaciones y pensiones de ANSES por la fórmula de movilidad.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses

El incremento se define a partir del índice informado por el INDEC, que en esta oportunidad marcó una suba del 3,4%. Este mecanismo se aplica todos los meses desde la actualización del esquema de movilidad.

Con este ajuste, los montos quedan de la siguiente manera:

Como ocurre habitualmente, la ANSES retiene el 20% del monto mensual hasta la presentación de la Libreta.

Por eso, los valores a cobrar en mano son:

AUH: $113.050,11

Asignación por Embarazo: $113.050,11

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en mayo 2026

El aumento también impacta en jubilados y pensionados:

Jubilación mínima sin bono: $393.250,17

Jubilación mínima con bono: $463.250,17

Pensión para madres de 7 hijos sin bono: $393.250,17

Pensión para madres de 7 hijos con bono: $463.250,17

PUAM sin bono: $314.600,12

PUAM con bono: $384.600,12

Extras de ANSES: qué beneficios se pueden cobrar

Además del haber mensual, existen adicionales que pueden aumentar el ingreso total.

Por un lado, el 20% retenido de la AUH se cobra una vez presentada la Libreta, que acredita escolaridad, controles de salud y vacunación.

Por otro, está el Complemento Leche, un pago extra destinado a familias con hijos menores de 3 años, que se acredita automáticamente junto con la prestación.