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Se supo cuánto aumenta la AUH en mayo tras la inflación de marzo: conocé el monto

Con la inflación de marzo confirmada, ANSES actualiza AUH, jubilaciones y asignaciones. Estos son los nuevos montos que se cobran en mayo 2026.

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Aumento para AUH en mayo. Foto: Archivo MDZ

Aumento para AUH en mayo. Foto: Archivo MDZ

Tras conocerse el último dato de inflación, se confirmó el aumento que impactará en la AUH de ANSES durante mayo de 2026. Con un IPC del 3,4% en marzo, las asignaciones, jubilaciones y pensiones vuelven a ajustarse bajo la fórmula de movilidad mensual.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses
En mayo aumentan la AUH, otras asignaciones, jubilaciones y pensiones de ANSES por la fórmula de movilidad.

En mayo aumentan la AUH, otras asignaciones, jubilaciones y pensiones de ANSES por la fórmula de movilidad.

Aumento de AUH y asignaciones en mayo 2026

El incremento se define a partir del índice informado por el INDEC, que en esta oportunidad marcó una suba del 3,4%. Este mecanismo se aplica todos los meses desde la actualización del esquema de movilidad.

Con este ajuste, los montos quedan de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo: $141.312,64
  • AUH por Discapacidad: $459.996,31
  • Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49

Cuánto se cobra realmente por AUH en mayo

Como ocurre habitualmente, la ANSES retiene el 20% del monto mensual hasta la presentación de la Libreta.

Por eso, los valores a cobrar en mano son:

  • AUH: $113.050,11
  • Asignación por Embarazo: $113.050,11

Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en mayo 2026

El aumento también impacta en jubilados y pensionados:

  • Jubilación mínima sin bono: $393.250,17
  • Jubilación mínima con bono: $463.250,17
  • Pensión para madres de 7 hijos sin bono: $393.250,17
  • Pensión para madres de 7 hijos con bono: $463.250,17
  • PUAM sin bono: $314.600,12
  • PUAM con bono: $384.600,12

Extras de ANSES: qué beneficios se pueden cobrar

Además del haber mensual, existen adicionales que pueden aumentar el ingreso total.

Por un lado, el 20% retenido de la AUH se cobra una vez presentada la Libreta, que acredita escolaridad, controles de salud y vacunación.

Por otro, está el Complemento Leche, un pago extra destinado a familias con hijos menores de 3 años, que se acredita automáticamente junto con la prestación.

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