Se supo cuánto aumenta la AUH en mayo tras la inflación de marzo: conocé el monto
Con la inflación de marzo confirmada, ANSES actualiza AUH, jubilaciones y asignaciones. Estos son los nuevos montos que se cobran en mayo 2026.
Tras conocerse el último dato de inflación, se confirmó el aumento que impactará en la AUH de ANSES durante mayo de 2026. Con un IPC del 3,4% en marzo, las asignaciones, jubilaciones y pensiones vuelven a ajustarse bajo la fórmula de movilidad mensual.
Aumento de AUH y asignaciones en mayo 2026
El incremento se define a partir del índice informado por el INDEC, que en esta oportunidad marcó una suba del 3,4%. Este mecanismo se aplica todos los meses desde la actualización del esquema de movilidad.
Con este ajuste, los montos quedan de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo: $141.312,64
- AUH por Discapacidad: $459.996,31
- Asignación Familiar por Hijo: $70.642,95
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $223.525,49
Cuánto se cobra realmente por AUH en mayo
Como ocurre habitualmente, la ANSES retiene el 20% del monto mensual hasta la presentación de la Libreta.
Por eso, los valores a cobrar en mano son:
- AUH: $113.050,11
- Asignación por Embarazo: $113.050,11
Jubilaciones y pensiones: cuánto se cobra en mayo 2026
El aumento también impacta en jubilados y pensionados:
- Jubilación mínima sin bono: $393.250,17
- Jubilación mínima con bono: $463.250,17
- Pensión para madres de 7 hijos sin bono: $393.250,17
- Pensión para madres de 7 hijos con bono: $463.250,17
- PUAM sin bono: $314.600,12
- PUAM con bono: $384.600,12
Extras de ANSES: qué beneficios se pueden cobrar
Además del haber mensual, existen adicionales que pueden aumentar el ingreso total.
Por un lado, el 20% retenido de la AUH se cobra una vez presentada la Libreta, que acredita escolaridad, controles de salud y vacunación.
Por otro, está el Complemento Leche, un pago extra destinado a familias con hijos menores de 3 años, que se acredita automáticamente junto con la prestación.