Diluvio en Buenos Aires: hasta cuándo sigue la lluvia y qué dice el pronóstico

La lluvia se instaló desde temprano en la Ciudad de Buenos Aires y marcó el pulso de este miércoles 15 de abril. Con calles mojadas, cielo cerrado y viento constante, la jornada quedó atravesada por un escenario de inestabilidad que complicó la circulación y obligó a seguir de cerca cada actualización del pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia amarilla por lluvias para CABA, en una jornada en la que también se esperan ráfagas fuertes y acumulados que podrían sentirse con más fuerza en distintos momentos del día.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura se mueve en un rango templado para esta altura de abril, con valores cercanos a los 20 °C y una máxima estimada en 22 °C. Pero el dato central no pasa por el termómetro, sino por la persistencia de las precipitaciones. El reporte señala lluvias de moderada a fuerte intensidad y advierte por acumulados de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en puntos aislados. A eso se suman ráfagas que superan los 40 km/h, impulsadas por viento del este, una combinación que vuelve más incómodo el panorama en toda el área metropolitana.

En ese marco, las recomendaciones oficiales apuntan a reducir desplazamientos innecesarios, no sacar residuos, limpiar desagües y mantenerse lejos de zonas propensas a inundaciones. No se trata solo de una lluvia molesta: el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en el tránsito aparece como uno de los principales focos de atención durante la jornada. Por eso, el monitoreo oficial se mantiene activo ante cualquier cambio en la intensidad del fenómeno.

Cuándo mejora el tiempo en CABA

El alivio no llegará de inmediato, aunque el pronóstico ya insinúa una mejora gradual. Para el jueves 16 todavía se esperan precipitaciones en forma aislada y condiciones inestables, con una máxima cercana a los 23 °C. Recién el viernes empezaría a consolidarse un cambio más favorable, con nubosidad en retroceso y la reaparición de momentos de sol. Aun así, el cierre de la semana no será completamente despejado, ya que el cielo seguiría mostrando bastante nubosidad durante el fin de semana.

Así, el episodio más relevante de estos días en el AMBA se concentra en este miércoles, que quedó bajo el impacto de un sistema de lluvias persistentes. La combinación de humedad, viento y precipitaciones sostenidas convirtió a esta jornada en la más incómoda de la semana para Buenos Aires, con consecuencias directas en la vida cotidiana porteña.

Alertas en otras provincias

Mientras CABA permanece bajo alerta amarilla, el mapa nacional muestra un panorama más severo en otras regiones. El SMN emitió alerta naranja por tormentas para sectores de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En esas zonas se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se estiman acumulados de entre 80 y 180 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.

También rigen alertas amarillas por tormentas en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, el este de Santiago del Estero, Salta y Misiones. Ese nivel es el más frecuente dentro del sistema de advertencias, pero igual implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes o daños localizados. En otras palabras, el mal tiempo no se limita al área metropolitana: este miércoles encuentra a buena parte del país bajo vigilancia meteorológica.