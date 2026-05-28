Habilitaron la primera etapa del nuevo Puente Labruna: cómo cambia el tránsito en Núñez

La Ciudad habilitará desde el viernes la primera etapa de la obra de ampliación del Puente Labruna, una intervención que permitirá duplicar la cantidad de carriles y reorganizar la circulación en una zona clave de Núñez y Belgrano.

El histórico puente pasará de tener un carril a contar con doble carril en cada sentido. La mejora, impulsada por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura a través de AUSA, se concreta con la construcción de un nuevo puente paralelo al existente, que funcionará como mano hacia el río.

La obra busca mejorar la conectividad entre el Parque de Innovación, el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo, uno de los sectores con mayor movimiento vehicular de la zona norte porteña.

Como parte del nuevo esquema vial, la avenida Udaondo pasará a tener mano única hacia Libertador desde la autopista Lugones. A su vez, Campos Salles funcionará como salida hacia Lugones desde Libertador, donde se habilitará un semáforo con giro a la izquierda en la mano hacia el Centro.

Cómo será el nuevo esquema de tránsito en Núñez

“Esta es una obra fundamental, no sólo desde el punto de vista de la movilidad urbana, sino también como símbolo de una Ciudad que busca reconectarse con el río y brindar mejores condiciones para quienes la transitan todos los días”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Obras Nunez Puente Labruna 1 A partir de estos avances, se reordenó el tránsito en la zona. GCBA

Ambas arterias funcionarán como un par vial para ordenar los flujos de tránsito y reducir conflictos en los cruces. Según la Ciudad, este cambio permitirá una conexión más directa con la autopista Lugones en sentido al Centro, simplificará recorridos y hará más fluido el entorno del Parque de Innovación.

Cambios en Udaondo y Campos Salles

“Con este cambio de sentido, no solo se ordena el tránsito, también se simplifican los accesos y egresos del Puente Labruna y se aumenta la capacidad vehicular, esto va a agilizar los viajes en una zona de altísima concurrencia”, afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura.

También habrá cambios en los giros desde Avenida del Libertador. El giro a la izquierda hacia Udaondo en sentido al Centro, que actualmente se realiza entre Iberá y Quesada, se trasladará a la intersección con Campos Salles con semaforización. Además, se suprimirá el giro a la izquierda hacia Campos Salles en sentido al Centro.

Para acompañar la reconfiguración, se prevén obras complementarias como el ensanche de Campos Salles, la adecuación de veredas y bulevares, la reorganización de isletas en Udaondo y la reubicación de paradas de colectivos. Las líneas 28 y 42 modificarán su recorrido: seguirán usando Udaondo para ir hacia Avenida del Libertador, pero en sentido a Lugones, Cantilo y Ciudad Universitaria circularán por Campos Salles, donde tendrán sus paradas desde el jueves 29. Desde el viernes habrá un operativo especial con alrededor de 15 Agentes de Tránsito.