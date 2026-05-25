Anunciaron cortes en autopistas de Buenos Aires: qué accesos estarán cerrados este martes y miércoles

Distintas autopistas y accesos de la Ciudad de Buenos Aires tendrán cortes nocturnos entre el martes y el miércoles debido a obras de mejoramiento integral y tareas de calibración tecnológica. Las interrupciones afectarán principalmente a la Autopista Illia, la Autopista Dellepiane, la avenida Cantilo y el Paseo del Bajo .

Durante la noche del martes se realizará un corte total de la autopista Dellepiane sentido al centro, entre la avenida General Paz y la avenida Argentina, por obras de mejoramiento integral.

Los vehículos que circulen por Riccheri serán desviados hacia General Paz para continuar por:

También el martes, entre las 22 y las 5, habrá cierre total de la autopista Illia sentido a provincia y de Cantilo por pruebas de carga sobre la nueva estructura construida en el Puente Labruna.

Como alternativa, el tránsito con destino al norte deberá desviarse por:

Avenida Figueroa Alcorta

Avenida del Libertador

En paralelo, se cerrará el Paseo del Bajo sentido norte desde el enlace con las autopistas Buenos Aires–La Plata y 25 de Mayo.

El Paseo del Bajo también permanecerá cerrado sentido al sur, a la altura de Retiro, por trabajos de calibración en tecnología inteligente de tránsito.

En ese tramo, el tránsito pesado será desviado hacia las avenidas Madero y Huergo, desde donde podrá volver a incorporarse a la autopista en los accesos ubicados después de San Juan.

Cómo serán los desvíos para el tránsito pesado

Los vehículos pesados serán desviados hacia Costanera para incorporarse nuevamente a Cantilo a través del acceso ubicado después del Puente Labruna.

Además, permanecerán cerrados:

El Puente Labruna

El puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte

Quienes se dirijan al Aeroparque Jorge Newbery podrán ingresar a través de la avenida Sarmiento.

Qué pasará el miércoles con Dellepiane y Paseo del Bajo

El miércoles por la noche se realizará un nuevo corte sobre la autopista Dellepiane, esta vez sentido a General Paz, a la altura de Escalada.

Todo el tránsito será desviado hacia la colectora y quienes circulen desde la autopista 25 de Mayo podrán optar por: