Anunciaron cortes en autopistas de Buenos Aires: qué accesos estarán cerrados este martes y miércoles
Las obras y trabajos de calibración en distintos corredores porteños provocarán cortes nocturnos en las autopistas Illia, Dellepiane, Cantilo y el Paseo del Bajo. Cuáles son los desvíos y horarios previstos.
Distintas autopistas y accesos de la Ciudad de Buenos Aires tendrán cortes nocturnos entre el martes y el miércoles debido a obras de mejoramiento integral y tareas de calibración tecnológica. Las interrupciones afectarán principalmente a la Autopista Illia, la Autopista Dellepiane, la avenida Cantilo y el Paseo del Bajo.
Qué autopistas estarán cerradas el martes por la noche
Durante la noche del martes se realizará un corte total de la autopista Dellepiane sentido al centro, entre la avenida General Paz y la avenida Argentina, por obras de mejoramiento integral.
Los vehículos que circulen por Riccheri serán desviados hacia General Paz para continuar por:
27 de Febrero – AU7 Cámpora
Avenida Roca
Avenida Alberdi – Bruix – Directorio / San Juan
AU Perito Moreno
Corte total en Illia, Cantilo y Paseo del Bajo
También el martes, entre las 22 y las 5, habrá cierre total de la autopista Illia sentido a provincia y de Cantilo por pruebas de carga sobre la nueva estructura construida en el Puente Labruna.
Como alternativa, el tránsito con destino al norte deberá desviarse por:
Avenida Figueroa Alcorta
Avenida del Libertador
En paralelo, se cerrará el Paseo del Bajo sentido norte desde el enlace con las autopistas Buenos Aires–La Plata y 25 de Mayo.
El Paseo del Bajo también permanecerá cerrado sentido al sur, a la altura de Retiro, por trabajos de calibración en tecnología inteligente de tránsito.
En ese tramo, el tránsito pesado será desviado hacia las avenidas Madero y Huergo, desde donde podrá volver a incorporarse a la autopista en los accesos ubicados después de San Juan.
Cómo serán los desvíos para el tránsito pesado
Los vehículos pesados serán desviados hacia Costanera para incorporarse nuevamente a Cantilo a través del acceso ubicado después del Puente Labruna.
Además, permanecerán cerrados:
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El Puente Labruna
El puente Scalabrini Ortiz, a la altura de Parque Norte
Quienes se dirijan al Aeroparque Jorge Newbery podrán ingresar a través de la avenida Sarmiento.
Qué pasará el miércoles con Dellepiane y Paseo del Bajo
El miércoles por la noche se realizará un nuevo corte sobre la autopista Dellepiane, esta vez sentido a General Paz, a la altura de Escalada.
Todo el tránsito será desviado hacia la colectora y quienes circulen desde la autopista 25 de Mayo podrán optar por:
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Perito Moreno – General Paz – Riccheri
AU7 Cámpora – Avenida Roca – General Paz – Riccheri
Independencia – Alberdi – General Paz – Riccheri