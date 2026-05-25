Movimiento Monárquico Argentino: el grupo que busca que gobierne un Rey en la Argentina

“La República es un sistema disfuncional y es naturalmente corrupto”, sostiene Mario Santiago Corasini, líder del Movimiento Monárquico Argentino (MMA), agrupación que busca instaurar la figura del Rey, separar el Estado del Gobierno. Todo el poder a la corona.

A 216 años de la creación del Primer Gobierno Patrio , Corasini y los suyos abren el debate y aspiran librar “una batalla cultural entre dos sistemas de convivencia: la república o la monarquía”. En su consideración, Argentina se desvió los ideales originarios de "nuestros próceres: José de San Martín, Manuel Belgrano y Juan Bautista Alberdi eran monárquicos".

"Nuestra república es resultado de la influencia de Estados Unidos. En definitiva, la la llamada Revolución de Mayo en realidad no pretendíamos en ese momento separarnos de España, sino simplemente gestionar la cuestión de la invasión de la península por por parte de Napoleón Bonaparte", expresó a MDZ el líder de la agrupación.

"Para poder realmente ser independientes necesitamos ir a la monarquía tradicional, no la parlamentaria que es una una es una monarquía republicanizada", continuó en diálogo con este medio.

"Vamos a ser realmente libres cuando no tengamos políticos profesionales parásitos ni partidos políticos que son organizaciones criminales y no tengamos un sistema corrupto (república) que te robe la mayor parte de tu esfuerzo", expresó Mario Corasini.

"Políticos chorros o parásitos" y crítica a los "impuestos", con estas banderas el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada en contra de la "casta", y son un punto de contacto entre ambos pensamientos que encuentran en esas críticas un punto de encuentro. Aunque la monarquía y el liberalismo libertario que pregona, al menos de palabra el mandatario, son opuestas: el liberalismo surgió como respuesta en contra de las monarquías y del rey.

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Los inicios del Movimiento Monárquico Argentino

El Movimiento Monárquico Argentino fue fundado en 1987 con el "objetivo de informar y difundir la conveniencia de los amplios beneficios institucionales de instaurar una monarquía", dado el nivel de "degradación de las instituciones republicanas de la República Argentina".

Corasini relató a este medio el comienzo del movimiento: "El punto de inicio fue una un debate que se hizo en un colegio en San Francisco Solano, donde mi padre, que siempre fue monárquico, debatió con un profesor republicano en una clase. Ahí empezó todo".

Y el rey o la reina

La pregunta que se desprende inmediatamente al escuchar la propuesta de una monarquía como gobierno es: ¿Quién sería el rey o la reina?

“Somos un movimiento monárquico técnicamente huérfano. Los reyes naturales del reino de Argentina deberían ser los reyes de España, pero a los reyes de España no les importa absolutamente nada”, comentó el monárquico a este medio.

“La propuesta es que la elección de la Casa Real se haga en una Asamblea Constituyente en donde se elija al Rey que mejor convenga a los intereses estratégicos de nuestro país y a la defensa de los derechos del pueblo argentino”, subrayó.

Constitución

El movimiento incluso elaboró su propia constitución: la Constitución del Reino de Argentina cuyo aporte fundamental sería la de separar el Gobierno del Estado y definir los límites de los impuestos.

Pero también para poder sortear dos cláusulas que impiden actualmente la instauración de una monarquía. En primer lugar, la Constitución Nacional establece que se adopta la forma de un gobierno representativo, republicano y federal.

El otro cambio que debería haber a nivel constitucional sería permitir ciertos títulos y atribuciones al eventual nuevo monarca, algo que actualmente no se podría. El artículo 16 de la carta magna establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza”.

Impuestos

Corasini, que además es contador público, sostiene que la República permitió “los mayores abusos” contra los contribuyentes. “Si se mide correctamente lo que le saca el Estado al ciudadano, la presión fiscal efectiva en Argentina es del 80%. Es decir, de cada 100 pesos que se gana, 80 te lo quita el estado en impuestos y 20% te queda nada más que para gastar en tus cosas”, explicó.

El referente del MMA repasó el sistema tributario del siglo XIX donde no “había impuestos altos” ni gravámenes a los bienes o la renta personal. “Las tasas impositivas hoy en Estados Unidos empiezan del 10% y escalan hasta un 37%”, dijo.

Corasini remarcó que se debe poner el foco en “la rebelión de los contribuyentes” y que se defina el límite de la confiscatoriedad.

“Nosotros lo que queremos es que exista solamente un impuesto al consumo del 5%. Con eso es suficiente para pagar todos los gastos: la Justicia, el Ejército, y la Seguridad”, sostuvo.

Y agregó: “El ciudadano podría ahorrar 95 de cada 100 y utilizarlos para su sustento y para invertir. Con eso habría una explosión de de ahorro y por lo tanto de inversión”.

El caso de ejemplo en la actualidad

En la actualidad existe un caso que Corasini pone de ejemplo: Liechtenstein

Oficialmente Principado de Liechtenstein, es un micro-Estado ubicado entre Suiza y Austria, y cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional. Cuenta con una tasa del IVA del 7,7% y tiene tasas reducidas entre el 2,5 y 3,7% para algunos sectores específicos.

“La carga tributaria eh Liechtenstein es un ejemplo de monarquía tradicional, porque el rey controla a los políticos y de hecho tiene derecho a veto también”, cerró el líder el MMA.